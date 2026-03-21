На країну обрушився найпотужніший шторм: пронеслася 6-бальна буря

Ця магнітна буря може погіршити самопочуття людини.

На Україну обрушилася сильна магнітна буря / ілюстрація: штучний інтелект (ChatGPT)

Що ви дізнаєтеся:

Як магнітна буря впливає на людину

Коли буде пік наступної магнітної бурі

Коли закінчиться магнітна буря

Україну атакувала неймовірно сильна магнітна буря. Вона може вплинути на самопочуття. Про це повідомляє meteoagent.

З 16 по 19 березня потужність магнітної бурі була на низькому рівні. Однак уже 20 березня вона раптово зросла до шести балів.

Очікується, що 21 березня потужність бурі також буде на рівні шести балів. Водночас 22 березня вона стане трохи слабшою — п'ять балів.

Україну атакувала сильна магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години стався 1 спалах класу В. Повідомляється, що 21 березня на Сонці можуть статися нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 15%. Ймовірність спалахів класу Х становить 1%. Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 9 сонячних плям.

"Магнітна буря такої сили може призвести до відключення радіозв'язку, збоїв у роботі енергосистем, а також вплинути на маршрути міграції птахів і тварин. Крім того, магнітна буря такого рівня може вплинути на здоров'я метеозалежних людей та людей із серцево-судинними захворюваннями. Тому цього дня їм слід приділити особливу увагу своєму здоров'ю", — йдеться в повідомленні.

Вплив магнітної бурі на людину / Інфографіка Главред

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

головний біль,

запаморочення,

нудота,

біль у серці,

слабкість і сонливість,

біль у спині та суглобах,

підвищений тиск,

загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Як повідомляє Главред, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтесь правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

Що варто враховувати читачеві Цей матеріал має ознайомлювальний характер, його не слід сприймати як вказівку до дії або абсолютну істину. Астрологія, ворожіння, екстрасенсорика, тарологія, мольфарство, фен-шуй і нумерологія не є академічними науками, їхні положення та твердження не можна перевірити або підтвердити науковими методами. Це ж стосується різних тестів, характеристик людини за іменем тощо. Крім того, прогнози та гороскопи не завжди збуваються, а збіги можуть бути випадковими.

