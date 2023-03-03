Весна скасовується: синоптики різко змінили прогноз погоди в Україні на березень

На початку березня в Україні різко похолодає. Синоптики обіцяють мокрий сніг і сильний дощ.

Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні у багатьох регіонах буде весняною тільки в суботу, коли буде досить тепло. Вже з 5 березня погода буде іншою.

До понеділка в Україну повернуться нічні морози. За даними метеосайта Sinoptik.ua можна очікувати дощ і мінусову температуру.

У суботу, 4 березня, майже по всій Україні хмарно з проясненнями, без опадів. Лише у Київській, Житомирській та Чернігівській областях місцями очікується невеликий дощ, у Сумській та Харківській областях - дощ та мокрий сніг.

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Прохолодно буде на Волині, Рівненщині, Сумщині, Харківщині та Чернігівщині - до +2...+5. У західних, східних і центральних регіонах повітря прогріється до +5...+8, на півдні - до +8...+10.

Вночі по всій країні очікується близько 0, морози до -3 можливі тільки в Чернівецькій та Івано-Франківській областях.

У неділю, 5 березня, у більшості областей буде прохолодно. На заході стовпчики термометрів піднімуться до +1...+3, на півночі, в центрі, включаючи Київську область , і на сході — до +2 ... +5. На півдні та південному сході повітря прогріється до +6...+8.

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Погода обіцяє бути комфортною, невеликі дощі очікуються в Чернівецькій, Івано-Франківській, Сумській та Чернігівській областях.

У понеділок, 6 березня, похолодання посилиться. У всіх регіонах, крім півдня і південного сходу, повітря прогріється до +3...+5 вдень, а вночі очікуються морози до -3...-5.

На заході країни погода на початку тижня буде дощова, можливий мокрий сніг. В інших областях - без істотних опадів.

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