Україну чекає похолодання: погода буде зимовою - синоптик

Погода в Україні у найближчі вихідні буде не дуже теплою і сприятливою. Очікуються вітер і похолодання.
Як повідомила синоптик Наталка Діденко, у п'ятницю, 3 березня, майже по всій території України переважатиме суха погода без істотних опадів, проте ввечері в Сумській області може випасти мокрий сніг через проходження холодного атмосферного фронту.
Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко - український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наташею Діденко", пише Вікіпедія.
Поривчастий вітер західного напрямку очікується в північних областях. Тим часом температура залишиться без значних змін: вночі від -4 до нуля градусів, а протягом дня повітря прогріється до +3 +7 градусів, у південній частині та Закарпатті +6 +9 градусів.
У столиці України 3 березня також не прогнозуються опади, а стовпчик термометра показуватиме близько +5 градусів.
Погода на вихідні
"У суботу посилиться вітер. У неділю дещо похолодає", - розповіла синоптик.
За даними Діденка, у більшості областей України суттєві опади навряд чи очікуються.
"Тільки в північних областях можливий невеликий дощ і мокрий сніг", - додала вона.
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Згідно з попередніми прогнозами, березень почнеться в Україні потеплінням, особливо в південній частині, центральних і східних областях.
Раніше синоптик Віталій Постригань зазначав, що погода в Україні в лютому нагадає всім про зиму. У першій декаді лютого українці відчують, як виглядає справжня зимова і морозна казка.
Синоптики припускають, що у березні холодні "сюрпризи" можуть тривати і після закінчення зими.
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