УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Весь графік червоний: Україну накрила неймовірно затяжна магнітна буря

Ангеліна Підвисоцька
6 червня 2024, 05:55
325
Ця магнітна буря дуже сильна. Її потужність підвищилася до майже 7-ми балів.
магнітна буря
Україну накрила дуже затяжна і сильна магнітна буря / фото: pixabay

В Україну увірвалася дуже сильна і затяжна магнітна буря. Про це повідомляє meteoagent.

Магнітна буря почала накривати Україну ще 28 травня. З 3-бальної потужності вона зросла до 4-х балів, а 30 травня стала 5-бальною. Уже 31 травня - 1 червня вона досягла свого піка - 6 балів.

Починаючи з 2 червня до 5 червня включно потужність геомагнітного шторму протрималася на рівні 5-ти балів. Очікується, що 6 червня вона опуститься до 3-х балів, після чого знизиться до мінімуму.

відео дня

Однак розслаблятися ще рано, адже вже 8 червня в країну увірветься нова магнітна буря. Наступного дня вона досягне 4-х балів, після чого знизиться до 3-х і опуститься до мінімуму.

магнітна буря
Україну накрила дуже затяжна і сильна магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 8 спалахів класу С і М. Повідомляється, що 5 червня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 75%. Імовірність спалахів класу Х становить 35%.

Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 94 сонячні плями.

Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

магнітна буря магнітні бурі коли будуть магнітні бурі Календар магнітних бур
Реклама

Головне за день

Весь графік червоний: Україну накрила неймовірно затяжна магнітна буря

Весь графік червоний: Україну накрила неймовірно затяжна магнітна буря

05:55 Синоптик
"Вдаримо по РФ на глибину 80 км": Росія змушена відтягувати резерви від кордону – Жданов

"Вдаримо по РФ на глибину 80 км": Росія змушена відтягувати резерви від кордону – Жданов

03:30 Україна
У штурм підуть десятки тисяч солдат: РФ готується до літнього наступу - Defence Express

У штурм підуть десятки тисяч солдат: РФ готується до літнього наступу - Defence Express

03:00 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Не чарівна історія : Боярський розкрив правду про роман Заворотнюк і Жигунова 7224

"Не чарівна історія": Боярський розкрив правду про роман Заворотнюк і Жигунова

Росіяни прорвались біля Вовчанська: в ISW розкрили, чому вони сповільнили наступ 3363

Росіяни прорвались біля Вовчанська: в ISW розкрили, чому вони сповільнили наступ

Україну накривають дощі: яким регіонам готуватися до погіршення погоди 2953

Україну накривають дощі: яким регіонам готуватися до погіршення погоди

Треба якось закінчувати війну : а ви Путіна запитали? 2871

"Треба якось закінчувати війну": а ви Путіна запитали?

Останні новини

06:30

Будуть неприємності: 4 знаки зодіаку, яких щасливчиками в червні точно не назвеш

06:10

Росіяни на низькому старті: що чекає на окупантівПогляд

05:55

Весь графік червоний: Україну накрила неймовірно затяжна магнітна буря

05:30

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 5 секунд знайти літеру O

04:50

Смачний та освіжальний: як зробити квас із хліба – рецепт, який приємно здивуєВідео

Росія підійшла до межі, за місяць армія Путіна буде змушена сісти в глуху оборону – ЖдановРосія підійшла до межі, за місяць армія Путіна буде змушена сісти в глуху оборону – Жданов
04:14

Чому заборонено ставити кімнатні рослини у спальню: відповідь здивує

03:30

"Вдаримо по РФ на глибину 80 км": Росія змушена відтягувати резерви від кордону – Жданов

03:00

У штурм підуть десятки тисяч солдат: РФ готується до літнього наступу - Defence Express

02:39

Шикарна грядка без клопоту: садівник назвав 10 найкращих самосівних квітівВідео

Реклама
02:00

Спокою йому не буде: російський продюсер "зарив" онука Алли Пугачової

01:30

Є ще порох: 61-річній Демі Мур приписують роман із молодою поп-зіркою - ЗМІ

01:00

РФ погрожує французьким інструкторам в Україні: Париж готує відповідь

00:03

Світло буде весь день: названо область, де 6 червня не вимикатимуть електроенергію

00:00

'Скеля' Джонсон прокоментував зйомку в одному голлівудському кіно з Усиком

05 червня, середа
22:58

Байден не готовий підтримати "НАТОвізацію" України: в США роз'яснили позицію президента

22:41

"Шторм... ATACMS": Путін ганебно заплутався у найменуваннях західних ракетВідео

22:16

12 областей без світла: де ввели аварійні відключення електроенергії

21:50

Наступ РФ на Харківщині став провалом: в The Telegraph рознесли самовпевненість росіян

21:49

Жданов "на пальцях" пояснив, як два Patriot захистять Харків від ударів

21:42

"Не чарівна історія": Боярський розкрив правду про роман Заворотнюк і Жигунова

Реклама
21:37

Зруйновано готель в курортному селищі: РФ вдарила ракетою по Одещині

21:03

Який сорт огірків можна посадити у червні: поради, яких багато хто не знаєВідео

20:56

В одному з великих міст відключення світла будуть тривалішими

20:34

США мають дати більше свободи: Джонсон розкритикував обмеження на удари ЗСУ по РФВідео

19:58

Як отримати пишний кріп: спосіб, який порадує всіх дачниківВідео

19:56

Кількість російських окупантів в Україні суттєво зросла: що кажуть у ГУР

19:49

Сильні грози та дощі: у яких областях вируватиме негода

19:22

Графіки вимкнення світла 6 червня: "Укренерго" попередило про дефіцит

19:10

Навіщо Трамп бере приклад із ЯнуковичаПогляд

19:00

Пункти управління вибухають: в ЗСУ розказали про вагомі втрати ворога на Півдні

18:59

Прем'єр Олександр Стоянов залишає балетну сцену - реакція Катерини Кухар

18:55

Чим обробити баклажани, щоб не їв колорадський жук: дуже грамотна порада

18:53

Подіяло: росіяни в паніці перекидають ППО в Крим, оголюючи інші позиції

18:46

Жінки - в ТЦК, чоловіки - на фронт: в уряді висловилися про військовозобов'язаних жінок

18:44

У Путіна почалася паніка: скільки триватиме наступ росіян - деталі від Жданова

18:23

Смертельна пастка для окупантів: Жданов розкрив сценарій ударів по Криму

18:01

Німеччина готується до війни з РФ: скільки є часу на підготовку

17:59

Військо РФ - це "Трішкін каптан": Жданов анонсував звільнення півдня та Криму

17:49

Це принижує Путіна: стало відомо, що зіграє центральну роль у битві за Крим

17:44

Популярний український актор переніс операцію - фото з палати

Реклама
17:42

"Серйозний заміс": росіяни ломляться в стратегічно важливе місто на Донеччині

17:39

Київ радикально змінив військову тактику: бої перейшли на територію Росії - BILD

17:24

РФ випалює Часів Яр тисячами обстрілів: в ЗСУ розкрили деталі пекельних боїв

17:11

Команда 1+1 media здійснила мрію дочки загиблого героя про персональну зустріч зі співачкою Юлією Саніною новости компании

17:10

Як облагородити пень: цікаві ідеї, про які мало хто здогадуєтьсяВідео

17:01

Як правильно – "зал" чи "зала": відповідь здивуєВідео

16:55

Військовий облік юнаків, які за кордоном: в уряді розповіли про відстрочку

16:47

Відомий ведучий поділився зворушливими спогадами про Руслану Писанку

16:36

Ситуація на фронті складна, окупанти наступають на багатьох напрямках - Сирський

16:17

Прикмети 6 червня: що потрібно зробити, щоб зміцнити своє здоров'я

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Лайфхаки и хитрости
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Персони
Кирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новини
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти