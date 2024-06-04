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В Україні різко знизиться температура: синоптик назвала дату похолодання

Альона Вороніна
4 червня 2024, 17:08
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Цього тижня в Україні буде багато грозових дощів з градом та шквалами. Але вже скоро будуть нові погодні сюрпризи – температура повітря знизиться.

Погода, дождь, гроза
Погода в Україні стане холоднішою - в Україні різко знизиться температура/ unsplash.com

Погода в Україні упродовж поточного тижня буде нестійкою – на значній частині нашої держави будуть дощі, грози та шквали.

При цьому вже наступного тижня з понеділка, 10 червня, очікується відчутне зниження температури повітря – показники температури стануть приблизно на 5 градусів нижчими. Про це розповіла синоптикиня Наталія Птуха в інтерв'ю для NV.

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За словами синоптикині, у вівторок, 4 червня, у більшості областей України будуть дощі з градом і шквалами – у цей день опадів не буде лише на південному сході. Такі ж погодні умови будуть у багатьох областях і у середу, 5 травня. Птуха наголосила, що у ці два дні грози можуть бути дуже інтенсивними.

Погода в Україні 5 травня
Погода в Україні 5 травня/ meteoprog

З четверга, 6 червня, негода відійде у північно-східному напрямку, і з цього дня опадів стане значно менше – окремі грози та невеликі короткочасні дощі можуть бути лише на північному сході.

Погода в Україні 6 травня
Погода в Україні 6 травня/ meteoprog

Більш спокійна ситуація буде з п’ятниці, 7 червня – буде переважно без опадів, хмарно з проясненнями, крім західних і північних областей – там пройдуть невеличкі дощі.

Погода в Україні 7 травня
Погода в Україні 7 травня/ meteoprog

"А 8 червня знову повернуться більш інтенсивні опади, адже напередодні в країну надійде новий атмосферний фронт, але вже з північного заходу. Захід і північ, швидше за все, будуть з грозами, які 9 червня можуть зміститися і на центральній області", — попередила Птуха.

Найвища температура повітря цього тижня буде на сході та південному сході.

"Загалом у регіоні +27…+32, та 5 червня показник місцями сягне +35 градусів, і передусім ідеться про Луганську та Донецьку області. 7−8 червня температура повітря трохи заспокоїться, і вже буде не вище +30-ти", – сказала Птуха.

Хто така Наталія Птуха

Наталія Птуха – синоптик в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України, завідувачка сектору взаємодії зі ЗМІ в УкрГМЦ. Співпрацює українськими телеканалами, радіостанціями та інформаційними джерелами.

Коли в Україні знизиться температура

За словами синоптикині, після проходження атмосферного фронту 8-9 червня з понеділка, 10 червня, очікується зниження температури, і воно буде відчутним.

"Зарано говорити, на скільки точно зміниться температура, але принаймні на 5 градусів буде зниження", – зазначила вона.

Погода в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що Україну "заливатиме" – синоптик розповів, у які області прийдуть грози, град та шквали. З 3 по 9 червня в Україні очікується тепла, але дощова погода. В деяких регіонах можливі град та шквали вітру.

Також раніше повідомлялося, що на Україну налетить справжній смерч – синоптики попередили про серйозну небезпеку.

Нагадаємо, увірвуться одразу два шторми – Україну накриває нова потужна магнітна буря. Потужність магнітної бурі сягне майже 6-ти балів.

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