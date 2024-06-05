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Україну накривають дощі: яким регіонам готуватися до погіршення погоди

5 червня 2024, 13:15оновлено 5 червня, 14:01
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Одразу в декількох регіонах України будуть грозові дощі, а подекуди і шквали. Але температура стане несподіванкою для багатьох.
Буря, дощ
Україну накриють опади / фото: pixabay

Погода в Україні 6 червня буде досить контрастна і нестійка. Атмосферні фронти із заходу та лінії сходження із сходу зумовлять короткочасні грозові дощі.

Про це розповіла синоптик Наталія Діденко в Telegram. За її словами, саме в західних областях, а також на Київщині, Чернігівщині, Полтавщині, Сумщині будуть дощі, грози та навіть град. Інші області опади обійдуть стороною.

Щодо температури повітря - у четвер найвищою вона буде на півдні та південному сході, до +27+33 градусів. Натомість на північному сході та на Волині очікується +22+25 градусів.

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погода в Україні
Погода в Україні 6 червня / meteoprog

Столицю завтра, 6 червня, серйозні опади не передбачаються.

"У Києві 6-го червня, як прогнозує Діденко, якісь серйозні опади - навряд, не повинно зачепити. Вночі до +17 градусів, вдень до +27 градусів", - каже синоптик.

Погода в Києві
Погода в Києві 6 червня / meteoprog

Загалом по Україні протягом доби передбачається +25+29 градусів. Надалі по тижню, як прогнозує синоптик, по всій країні буде тепло чи дуже тепло. Періодично регіони накриватимуть грозові дощі переважно на заході та півночі, подекуди в центрі України.

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.


Що відомо про погоду в Україні - останні новини

Нагадаємо, наступного тижня очікується відчутне зниження температури повітря – показники температури стануть приблизно на 5 градусів нижчими.

Раніше повідомлялось, що погодні умови будуть визначатися малоградієнтним полем зниженого тиску, лініями нестійкості та повітряною масою субтропічного походження, через що температура повітря протягом тижня буде вищою за норму.

Напередодні Україну накрила сильна магнітна буря. За словами спеціалістів, її потужність сягла спершу 3-х, а потім 4-х і навіть 5-ти балів.

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