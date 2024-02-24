В Україну вривається весняна погода: де потеплішає до +14

Погода в Україні 25 лютого буде місцями дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Синоптики попереджають про сильні пориви вітру на Лівобережжі. Там місцями швидкість вітру досягатиме 15-20 м/с.
Погода 25 лютого
В Україні 25 лютого буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують невеликий дощ у західних та деяких північних областях. Вітер в цей день буде південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с. Також очікуються сильні пориви вітру.
"Температура у східній частині вночі 0-5° морозу, вдень 2-7° тепла; на решті території вночі 2-7° тепла, вдень 6-11°, на Закарпатті, Прикарпатті та півдні Одещини до 15° тепла", - йдеться у повідомленні.
В Україні вдарить +14
За даними meteoprog, 25 лютого в деяких областях буде дощ. Найнижча температура повітря буде на території Луганської області. Там температура повітря опуститься до -3...+5 градусів. Найтепліше буде у Волинській області. Там температура повітря підвищиться до +8...+14 градусів.
Погода 25 лютого у Києві
У Києві 25 лютого буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день прогнозують невеликий дощ. У цей день вітер буде південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с. Вдень можуть бути сильні пориви вітру.
"Температура вночі 2-7° тепла, вдень 6-11°; у Києві вночі 4-6° тепла, вдень 8-10°", - повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні
Як повідомляв Главред, народний синоптик Володимир Деркач спрогнозував, якою буде погода в Україні в лютому 2024 року і коли прийде весняне потепління.
Кліматолог Віра Балабух розповіла про небезпеку у 2024 році. Також вона повідомила про найсильніший мороз і незвичайні аномалії, які чекають на Україну в січні та лютому 2024 року. За її словами, погода в Україні в ці місяці буде незвичайною. Середня за місяць температура повітря впродовж року буде вищою за норму.
Метеоролог Ігор Кибальчич розповів, якою буде погода в Україні в лютому. Він переконаний, що місяць буде нестійким, з примхливою погодою та різкими коливаннями метеорологічних величин.
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