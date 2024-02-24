В Україну вривається весняна погода: де потеплішає до +14

У західних та деяких північних областях синоптики прогнозують дощ та сильний вітер.

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Прогноз погоди в Україні на 25 лютого / фото: pixabay

Погода в Україні 25 лютого буде місцями дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики попереджають про сильні пориви вітру на Лівобережжі. Там місцями швидкість вітру досягатиме 15-20 м/с.

Прогноз погоди в Україні на 25 лютого / фото: ventusky

Погода 25 лютого

В Україні 25 лютого буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують невеликий дощ у західних та деяких північних областях. Вітер в цей день буде південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с. Також очікуються сильні пориви вітру.

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"Температура у східній частині вночі 0-5° морозу, вдень 2-7° тепла; на решті території вночі 2-7° тепла, вдень 6-11°, на Закарпатті, Прикарпатті та півдні Одещини до 15° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +14

За даними meteoprog, 25 лютого в деяких областях буде дощ. Найнижча температура повітря буде на території Луганської області. Там температура повітря опуститься до -3...+5 градусів. Найтепліше буде у Волинській області. Там температура повітря підвищиться до +8...+14 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 25 лютого / фото: meteoprog

Погода 25 лютого у Києві

У Києві 25 лютого буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день прогнозують невеликий дощ. У цей день вітер буде південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с. Вдень можуть бути сильні пориви вітру.

"Температура вночі 2-7° тепла, вдень 6-11°; у Києві вночі 4-6° тепла, вдень 8-10°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 25 лютого / фото: meteoprog

Погода в Україні

Як повідомляв Главред, народний синоптик Володимир Деркач спрогнозував, якою буде погода в Україні в лютому 2024 року і коли прийде весняне потепління.

Кліматолог Віра Балабух розповіла про небезпеку у 2024 році. Також вона повідомила про найсильніший мороз і незвичайні аномалії, які чекають на Україну в січні та лютому 2024 року. За її словами, погода в Україні в ці місяці буде незвичайною. Середня за місяць температура повітря впродовж року буде вищою за норму.

Метеоролог Ігор Кибальчич розповів, якою буде погода в Україні в лютому. Він переконаний, що місяць буде нестійким, з примхливою погодою та різкими коливаннями метеорологічних величин.

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