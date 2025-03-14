В Україну повертаються сніг та морози: де оголосили штормове попередження

Погода у Луцьку буде однією з найхолодніших. Температура повітря там опуститься до +2 градусів.

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Прогноз погоди в Україні на 15 березня / фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 15 березня

Де температура повітря опуститься до +2 градусів

Де очікуються дощі, сніг та сильні пориви вітру

Погода в Україні 15 березня буде дощовою та навіть сніжною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили штормове попередження 17 березня у Закарпатській та Івано-Франківській областях. Там оголосили 3 рівень небезпечності через загрозу сходження снігових лавин. До того ж 14-16 березня у Закарпатській області очікується початковий вихід води на заплаву в нижніх течіях р. Боржава.

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У західних областях синоптики оголосили штормове попередження через дощ та мокрий сніг. Там оголосили І рівень небезпечності.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 15 березня в Україну прийде похолодання. На півночі температура повітря опуститься до +3...+9 градусів. На решті територій потеплішає до +20 градусів.

У понеділок, 17 березня, похолодання охопить всю країну. Через різке похолодання на заході та півночі очікується мокрий сніг. У неділю температура повітря може впасти до +2...+5 градусів.

Наступного тижня в Україну повернуться навіть "мінуси". Нове потепління прийде в регіони з кінця наступного тижня, 22-23 березня.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 15 березня

В Україні 15 березня буде хмарно. У західних областях очікуються дощі з мокрим снігом. У північних та центральних областях будуть дощі. Вітер буде північно-східний та південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. У Карпатах очікуються сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Температура в західних та північних областях вночі та вдень 5-10° тепла (на Рівненщині, Волині та Львівщині 2-7° тепла); на решті території вночі 6-11°, вдень 12-17°, на півдні та сході країни до 22°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +21

За даними meteoprog, 15 березня в Україні буде досить теплим. Найтепліше буде в Дніпропетровській області. Там температура повітря підвищиться до +12...+21 градуса. Найнижча температура буде у Волинській області. Там температура повітря опуститься до +4...+13 градусів.

Погода 15 березня у Києві

У Києві 15 березня буде хмарно. Синоптики в цей день прогнозують дощ. Вітер в цей день буде північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області вночі та вдень 5-10° тепла; у Києві вночі та вдень 6-8° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, керівниця відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталя Голеня прогнозувала, що, згідно з розрахунками, цьогорічна весна буде ранньою і розпочнеться вчасно, за календарем.

Нещодавно синоптик Наталка Діденко писала, що слід не забувати, що на календарі - березень, і тепло в Україні тимчасове, ще буде і похолодання, і мокрий сніг, і снігова каша під ногами.

Главред із посиланням на синоптика Володимира Деркача повідомляв, що в перші дні квітня не варто чекати справжнього весняного тепла. Водночас друга декада квітня розділиться на дві частини: перша буде більш вологою і вітряною. Вночі, зрідка навіть можливий невеликий "мінус", вдень - помірний "плюс". Друга частина цієї декади буде теплішою і без опадів.

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Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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