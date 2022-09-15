В Україну увірветься потепління: синоптик назвала найспекотніший день вересня

Невеликі дощі 16 вересня можливі по всій Україні крім південної частини.
Погода в Україні порадує потеплінням. Як прогнозують синоптики, на півдні повітря місцями прогріється до +30 градусів. Однак протягом дня по всій країні вірогідні періодичні дощі.
Синоптик Наталка Діденко зазначає, що в південній частині України в денні години очікується +25 +29 градусів, а в Херсонській області та Криму подекуди ймовірно навіть до +30 градусів.
На решті території України максимальна температура повітря протягом дня становитиме +17 +22 градуси, у східних областях прогнозується до +24 градусів.
Невеликі дощі 16 вересня можливі по всій Україні крім південної частини (тільки в Запорізькій області ввечері буде дощ).
Вночі та вранці видимість буде знижена через тумани і димки, водіям і пішоходам варто враховувати це.
У Києві 16 вересня буде тепло, хоча і хмарно: вдень стовпчики термометрів показуватимуть +18 +20 градусів. Не виключені невеликі локальні дощі.
"Субота і неділя в Україні будуть хмарними і дощовими, тільки в східних областях дощі малоймовірні", - прогнозує синоптик.
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Якою буде зима в Україні
Зима в Україні в 2023 році повинна бути теплою і без опадів.
Як каже кліматолог Віра Балабух, попередні кілька років зимова середньодобова температура коливалася від -5 до +5 градусів Цельсія, і ця тенденція повинна зберегтися.
У той же час синоптики сайту Wisemeteo вважають, що наступна зима буде мало чим відрізнятися від попередньої. Середня температура прогнозується на рівні 0 градусів, а опади очікуються нечасто.
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