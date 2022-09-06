В Україну увірветься несподіване потепління: синоптики назвали дату

В останні дні вересня погода в Україні зіпсується остаточно.
Погода в Україні з приходом вересня різко погіршилася. Як прогнозують синоптики, в Україну прийде потепління до кінця місяця.
У найближчі два тижні в західних і центральних областях зачастять дощі, які не дозволять повітрю по-справжньому розігрітися.
В середині місяця варто очікувати потепління, але в останні дні вересня погода зіпсується остаточно.
Відчутно тепліше буде в східних областях, де до середини місяця і зовсім можна буде побачити температуру повітря близьку до літньої.
Однак найбільш теплої погоди варто чекати в південних областях, де аж до останніх днів вересня стовпчик термометра буде утримуватися на позначках вище +20 градусів.
Втім, синоптики очікують, що на всій території України наприкінці місяця варто чекати суттєвого похолодання.
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Погода на осінь
Погода восени в Україні буде екстремальною. Як прогнозують синоптики, початок вересня буде спекотним.
У той же час на сході і півдні країни у вересні і жовтні буде посуха-в перші два осінніх місяці може випасти не більше 10 мм опадів.
Восени погода буде дуже контрастною. Як розповів народний синоптик Леонід Горбань у своїй книзі, у вересні та жовтні будуть спекотні дні і різкі перепади температури.
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