Вдарить мороз і налетять холодні зливи: синоптики попередили про небезпечні метеоявища в Україні

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні з 6 вересня різко зміниться. Як прогнозують синоптики, найближчої ночі, за винятком Закарпаття та південної частини, можливі заморозки до -5 градусів.

"Вночі 6-8 вересня в Україні, крім Закарпаття та південної частини, на поверхні грунту заморозки 0-5 градусів - I рівень небезпеки, жовтий; у північно-східних і східних областях і в повітрі 0-3 градусів – II рівень небезпеки, помаранчевий", - сказано в попередженні синоптиків Укргідрометцентру.

Зниження температури може торкнутися і Київську область, де 6-8 вересня на поверхні грунту вірогідні заморозки 0-5 градусів.

Видео дня

читайте такожПрикмети на 6 вересня: які 2 речі потрібно зробити, щоб не потрапити в біду

Погода на 6 вересня в Україні

Погода 6 вересня, прогнозується +15 +19 градусів, на півночі місцями +12 +15 градусів, у південній частині та Закарпатті до +20 +22 градусів.

"А ось в найближчу ніч буде холодно, +3 +8 градусів, на півдні і в Закарпатті +6 +12 градусів. Увага! - вже з'являються заморозки, вночі в більшості областей місцями 0-3 градуси, крім півдня", - попередила синоптик Наталка Діденко.

Переважаючим напрямком вітру буде північне і північно-західне, в західних областях - північно-східне, він буде невеликим або помірним. Опадів 6 вересня в Україні не прогнозується.

Зливи в Україні

Як прогнозують синоптики вже найближчим часом яскраве сонце змінить зливами і грозами. Так, 10-11 вересня очікуються в Україні дощі з похолоданням.

читайте такожНайкорисніша заготовка на зиму для здоров'я: 2 простих рецепта

Погода на осінь

Погода восени в Україні буде екстремальною. Як прогнозують синоптики, початок вересня буде спекотним.

У той же час на сході і півдні країни у вересні і жовтні буде посуха-в перші два осінніх місяці може випасти не більше 10 мм опадів.

Восени погода буде дуже контрастною. Як розповів народний синоптик Леонід Горбань у своїй книзі, у вересні та жовтні будуть спекотні дні і різкі перепади температури.

Читайте також: