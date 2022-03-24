В Україну "увірветься" справжнє літо

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні влітку 2022 буде спекотною, проте очікується нестабільною. Очікуються різкі температурні перепади, які спричинять за собою грози і шквальний вітер.

Кліматолог Світлана Бойченко зазначила, що, судячи з останніх тенденцій, температура влітку буде перевищувати норму.

"Причому якщо раніше спекотна була характерною для липня – серпня, то зараз температурні рекорди перемістилися на Червень", – сказала Бойченко.

За її словами, великої посухи в Україні не прогнозується, а дощів буде більше, ніж раніше.

Кліматолог прогнозує досить спекотні дні в липні і серпні.

"Середня температура становитиме + 23 ... +24 градуси. У той же час, буде освіжаюча прохолода, а також дощові дні", - сказала вона в інтерв'ю kp.ua.

Як повідомляв Главред, погода в Україні влітку 2022 буде фантастичною. Засмагати можна буде вже з червня, а спека протримається до першої половини серпня.

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