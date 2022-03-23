Україну накриє снігом і небезпечною погодою: синоптики попередили про небезпеку

У північних та центральних областях місцями очікується дощ.
Погода в Україні останні дні радує своїм теплом, хоч в країні і йде війна. Як прогнозують синоптики, в країну повернуться опади, яких давно не було.
Синоптик Наталка Діденко відзначила, що розслаблятися дещо рано, так як на початку квітня в країну ще може повернуться сніг.
24 березня після більш теплої погоди повітря стане свіже.
Температура в багатьох областях у четвер знизиться до + 7 + 13 градусів. В Одеській області, в Кропивницькому з районами, значної частини Черкащини і в Закарпатті буде тепліше, +10 +16 градусів.
Крім того, за прогнозом Діденко, нарешті з'являться опади, яких давно не було.
У північних, центральних областях місцями очікується дощ.
"У північній частині України завтра ввечері можливий навіть подекуди мокрий сніг - адже похолодає. Але на решті території переважатиме суха погода", - зазначає синоптик.
У Києві 24-го березня максимальна температура повітря коливатиметься в межах +9 +11 градусів.
До того ж увечері в столиці пройде дощ, ближче до ночі на п'ятницю - з мокрим снігом.
"25 березня ще буде свіжувати. 26 березня знову потеплішає. У неділю -знову похолодає", - повідомила Діденко.
Як повідомляв Главред, погода в Україні влітку 2022 буде фантастичною. Засмагати можна буде вже з червня, а спека протримається до першої половини серпня.
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