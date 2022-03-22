В Україну увірветься похолодання і сніг: синоптик назвала точну дату негоди

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні 23 березня буде теплою і приємною. Як повідомляють синоптики, по всій території України очікується сонячна, тепла, по-справжньому весняна погода.

Синоптик Наталка Діденко повідомляє, що в більшості областей повітря прогріється до 10-17 градусів.

Це не стосується Криму і Приазов'я - там температура повітря буде +7 +10 градусів. У столиці стовпчики термометрів показуватимуть +15 градусів.

Синоптик зазначає, що протягом декількох наступних днів "температура повітря почне витворяти "що попало".

Похолодання і мокрий сніг

"24-25 березня в Україні передбачається більш холодна повітряна маса, можливі опади, можливий навіть мокрий сніг. Візьміть це до уваги? особливо жителі Північної та центральної частин України", - заявила Діденко.

26 березня в Україну прийде потепління, проте в неділю знову буде холодно - вдень очікується до + 2 + 8 градусів. З понеділка знову очікується поліпшення погоди, резюмувала синоптик.

Як повідомляв Главред, погода в Україні влітку 2022 буде фантастичною. Засмагати можна буде вже з червня, а спека протримається до першої половини серпня.

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