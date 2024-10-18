Майже всю Україну скують морози: коли чекати потепління

Синоптики попереджають про те, що 19 жовтня буде сильний туман у багатьох областях.

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Прогноз погоди в Україні на 19 жовтня / фото: pexels

Погода в Україні 19 жовтня буде морозною, також буде туман. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що в Україні очікуються дощі у Луганській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській областях та в Криму. У західних областях буде сильний туман - 300-500 метрів. Вночі очікуються заморозки майже повсюди. Дуже холодно буде на сході та у деяких південних областях. З понеділка, 21 жовтня, в усій Україні буде потепління. Температура повітря опуститься до +17 градусів.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія. відео дня

Прогноз погоди в Україні на 19 жовтня / фото: ventusky

Погода 19 жовтня

В Україні 19 жовтня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики прогнозують дощ у південно-східних областях. У західних, Житомирській, Вінницькій областях буде туман. Вітер в цей день буде північно-східний та південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Вночі в західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Одеській областях сильні заморозки у повітрі 0-5°, у Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській областях заморозки на поверхні ґрунту 0-3°, на решті території температура 1-6° тепла; вдень в Україні 7-12°, на Закарпатті 11-16°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +2

За даними meteoprog, 19 жовтня в Україні буде морозним. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до +6...+16 градусів. Найнижча температура буде в Луганській області. Там температура повітря підвищиться до +4...+6 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 19 жовтня / фото: meteoprog

Погода 19 жовтня у Києві

У Києві 19 жовтня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Вночі сильні заморозки (у повітрі) 0-5°, вдень 7-12° тепла; у Києві вночі заморозки у повітрі 0-2°, вдень близько 10° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 19 жовтня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні – останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомлялось, що в деяких регіонах України влупить 5-градусний мороз і будуть опади - синоптики розповіли, в яких областях випаде сніг.

Крім того, в Україні три дні будуть заморозки - синоптик Наталія Діденко назвала дні, які будуть найхолоднішими протягом цього тижня.

Також, у більшості регіонів України прогнозуються дощі. Синоптики радять попрощатися з бабиним літом через наближення потужного антициклону.

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