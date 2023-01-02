До України мчать снігопади і сильний мороз: синоптики назвали дату зимової атаки

До кінця січня в Україні може бути дуже холодно. Морози та сильний снігопад огорнуть країну.

Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні на Новий рік побила всі рекорди. Весняні градуси порадували теплом.

Як повідомила заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня, на початку січня може бути незначне похолодання, а трохи пізніше прийдуть і більш істотні морози.

Вона підкреслила, що вже з 5-7 січня температура повітря в Києві вночі може опуститися до -5 градусів, проте ці розрахунки ще можуть зміниться. А протягом другого зимового місяця ще обов'язково буде похолодання та морози.

"Так не може бути, що весь місяць буде без морозів, такого ще не було. Навіть в самому теплому січні 2007 року після 20 числа відбулося різке зниження температури до 16-20 градусів, на північному сході - до мінус 23 градусів", - сказала синоптик, передає РБК-Україна.

За її словами, в нинішньому році ймовірно повторення подібного сценарію.

"Швидше за все, у другій половині (січня - ред.), особливо в останній декаді, може бути холодно, з морозами", - зазначила вона.

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Коли прийде мороз в Україну

Заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру також звернула увагу на особливості погоди в помірних широтах, де знаходиться Україна.

"Якщо не на Різдво, то на Водохреща має бути і сніг, і мороз", - зазначила Голеня.

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Раніше повідомлялося, що на початку 2023 року очікується температурний фон, який більше відповідає кліматичному квітню. Згідно з прогнозом синоптика Віталія Постриганя, рік розпочнеться температурами + 5-7 градусів.

Синоптик Станіслав Щедрін прогнозував, що погода в Україні в січні 2023 року здивує аномально теплими як для зими температурами повітря. Погодні умови будуть схожими на такі, які бувають на початку квітня.

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