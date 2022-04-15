В Україну йде сильне похолодання і вдарять заморозки

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні на вихідних 16 і 17 квітня буде прохолодною. Як прогнозують синоптики, в Україну повернуться дощі з похолоданням.

За даними сервіс ventusky, в суботу та неділю опади очікуються на заході, в центрі і північному сході. На заході України 17 числа очікується мокрий сніг.

У східних областях і на південному сході збережеться відносно тепла погода.

На Рриазов'ї температура становитиме 9-13 градусів тепла, вночі - 4-7 °С вище нуля.

Погода в Україні на вихідні

За прогнозами синоптиків, у суботу, 16 квітня, вночі у західних, північних та Вінницькій областях, вдень в Україні, крім південно-східної частини, очікується невеликий мокрий сніг.

Прикарпаття помірний дощ, у Карпатах з мокрим снігом. Вітер північний, на сході та півдні країни південний, 7-12 м/с, вдень у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 4-9° тепла, вдень у західних, північних областях 7-12°, на решті території 13-18° тепла, на півдні Одеської області до 21°.

В неділю, 17 квітня, у більшості центральних, Харківській, Одеській і Миколаївській областях, вдень і в більшості північних і західних областей також пройдуть невеликі дощі, вночі в Карпатах з мокрим снігом, на решті території без опадів. Вітер північний, північно-східний, 7-12 м/с.

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Температура у Східній та південно-східній частині вночі 4-9°, вдень 11-16° тепла, у західних областях вночі заморозки 0-5°, вдень 4-9° тепла, на решті території вночі 1-6° тепла (у північних, Вінницькій та Черкаській областях на поверхні ґрунту заморозки 0-5°), вдень 6-11° тепла.

У Києві 16 і 17 квітня також очікується невеликий дощ. Вітер північний, 7-12 м/с.

Температура 16 квітня вночі 7-9° тепла, вдень близько 10°, 17 квітня вночі 1-3° тепла, на поверхні грунту заморозки 0-3°, вдень 8-10° тепла.

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