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Погода в Україні у Вербну неділю 2022: різко похолодає і заллє дощами

14 квітня 2022, 14:17

В частині регіонів України погода буде сонячна, проте в більшості областей литиме дощ.

Погода в Україні у Вербну неділю 2022/ УНІАН

Погода в Україні у Вербну неділю, яка у 2022 році припадає на 17 квітня, у більшості областей не порадує теплом. Найхолодніше буде на Заході держави. А от на Півдні, Сході та частково Півночі виглядатиме сонце.

За даними сайту Українського гідрометеорологічного центру, температура повітря у цей день в окремих регіонах буде достатньо весняною і теплою, проте у багатьох областях стовпчик термометра коливатиметься на рівні від +3 до +5 градусів тепла.

Погода в Києві у Вербну неділю

В Києві за декілька днів до свята рівень температури повітря скакатиме. Так, якщо у п’ятницю, 15 квітня, температура становитиме 16-18 градусів тепла вдень, то вже неступного дня вона впаде одразу на кілька позначок.

У Вербну неділю температура повітря становитиме 8-10 градусів вище нуля. При цьому усі ці дні в українській столиці буде хмарно. А вночі температура становитиме 5-7 градусів тепла.

Погода на Заході

У західних областях України будуть йти дощі – виняток становитиме лише Закарпатська область, де буде сонячно.

Температура повітря практично у всіх областях становитиме від +3 до +5 градусів тепла як вдень, так і вночі. При цьому у Закарпатській області буде суттєво тепліше – температура коливатиметься від +6 до +8 градусів вдень і від +3 до +5 градусів вночі.

Погода в Україні у Вербну неділю 2022/ meteo.gov.ua

Погода на Півночі

На Півночі України буде переважно сонячно з невеликими хмарами. Температура коливатиметься від +5 до +10 градусів вдень, від +3 до +7 градусів вночі.

Погода на Сході

На Сході України у Вербну неділю буде уже по весняному тепло і досить сонячно, лише з невеликими хмарами. Опадів не передбачається у всіх областях, крім Харківської.

Температура повітря коливатиметься від +13 до +16градусів вдень, від +6 до +8 градусів вночі.

Погода на Півдні

На Півдні України та в Криму буде сонячно, температура повітря становитиме від +11 до +16 градусів вдень, від +6 до +8 градусів вночі.

Дощ буде йти лише в Одеській області. Зокрема через цю обставину на Одещині буде холодніше – від +10 до +12 градусів вдень, від +6 до +8 градусів вночі.

В центральних областях України також дощитиме, а температура коливатиметься від +7 до +9 градусів вдень, від +4 до +6 градусів вночі.

Раніше повідомлялося, що погода в Україні найближчими днями буде весняною і теплою в більшості областей. Максимальна температура повітря досягне +18 градусів тепла.

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