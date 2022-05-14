В Україну йде різке похолодання і потужні зливи

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні принесе істотне похолодання вже наступного тижня, коли температура вночі знизиться місцями до +4 градусів, а вдень буде +12 +17.

Синоптик Наталка Діденко прогнозує, що в денні години температура повітря складе +18 +24 градуси, в південній частині +20 +26 градусів.

Пройдуть періодичні дощі, а в центральних і східних областях, найближчої ночі ще й в Одеській області можливі сильні зливи.

У неділю опади притихнуть, хіба що на півночі України і в Харківській області ймовірні періодичні дощі, температура повітря особливо не зміниться.

У Києві в суботу, 14 травня, є ймовірність невеликого дощу, а в неділю без серйозних опадів.

Температура повітря вдень протягом 14-15 травня очікується +18 +22 градусів. У суботу трохи тепліше, в неділю - прохолодніше.

За даними Укргідрометцентру, 16 травня температура становитиме +19 + 24, опади малоймовірні.

Найхолоднішим днем передбачається середа, 18 травня. Вночі до +4 градусів. Вдень буде +12 +17. На півдні та Закарпатті до +20. Очікуються дощі, грози.

Однак ближче до наступних вихідних температура повітря знову підвищиться.

читайте такожВріжуть дощі і гримітиме: синоптики назвали дату небезпечної погоди

Читайте також: