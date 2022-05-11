В Україні вріже +28: синоптики назвали дату неймовірної спеки

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Погода в Україні 11 травня в більшості областей буде теплою і комфортною. Температура повітря досягне + 24 градуси.

"Весна оговтується від холоду, який засидівся в Україні - температура повітря в більшості областей складе від +15 до + 21 градус , а в західних областях буде від +18 до +24 градусів", - повідомила синоптик Наталка Діденко.

11 квітня атмосферний тиск в Україні буде підвищеним, опади - малоймовірними, тільки в Луганській області пройде дощ, можливо, з грозою.

Вітер буде теплим, буде дути з південного заходу, в східній частині, особливо в Приазов'ї, буде потужним.

Синоптик зазначає, що вже найближчими днями в Україні буде майже літо від +20 до +28 градусів.

У Києві середа очікується теплою до +20 градусів. Опадів у столиці не очікується, сухо і сонячно.

У четвер, 12 травня, стовпчики термометрів підстрибнуть до +28 градусів, але надалі температура повітря повернеться в звичну норму, ще й підтягне з собою такі необхідні зараз травневі дощі.

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