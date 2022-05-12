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Анормальна спека і смерчі: синоптики розповіли, яким буде червень в Україні

12 травня 2022, 19:07

На початку і середині червня буде дуже небагато ясних днів.

погода
Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні до кінця травня і на початку червня буде з невеликим похолодання та грозами. Крім того, синоптики попереджають про сильні зливи і навіть смерчі.

За даними Укргідрометцентру, найбільш прохолодно буде на Сході України, там до кінця тижня температура повітря не підніматиметься вище +24 градусів.

А ось в інших регіонах можна чекати потепління до + 27 градусів. Втім, до вихідних стовпчик термометра все одно впаде до рівня в +20.... + 24 градуси.

За прогнозом народного синоптика Станіслава Щедріна, в цей період очікуються небезпечні погодні явища: сильні зливи, потужні грози, град, шквали і в деяких районах навіть смерчі, передає Телеграф.

Що стосується довгострокового прогнозу, то на початку і середині червня буде дуже небагато ясних днів, а ось дощі з періодичними грозами стануть звичною картиною на цей період.

При тому подібне спостерігатиметься практично на всій території України.

Синоптики ресурсу meteoprog.ua склали прогноз для Києва та України на найближчий місяць.

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