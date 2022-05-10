Україну атакують заморозки: синоптики назвали дати похолодання

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні з 10 травня різко погіршиться. Як повідомляють синоптики, в напрямку півдня пересувається холодний атмосферний фронт і переважна більшість областей опиниться в його тилу.

"10-го травня переважатиме суха сонячна погода. Лише на північному сході - Сумщина, Полтавщина, Харківщина, а ввечері і всюди на Сході України - часом невеликий дощ. Також може йти дощ в Карпатах і на Закарпатті. Але все ж більшість території України буде з сухою погодою завтра", - зазначає синоптик Наталка Діденко.

За її прогнозом, вітер буде північно-західний, на Лівобережжі, включаючи прибережні райони, його пориви будуть досягати 20 метрів в секунду.

Температура повітря вночі становитиме + 3...+ 7 градусів, подекуди можливі заморозки на грунті.

Вдень повітря прогріється до +15...+19 градусів, на Закарпатті та півдні Одещини потеплішає до +18...+ 22 градусів.

У Луганській, Харківській, Сумській, Полтавській областях буде +12...+ 15 градусів.

Примітно, що в четвер, 12 травня, в країні посміхнеться літо: очікується майже спека +20...+ 28 градусів.

"...в кінці тижня температура повітря ввічливо повернеться в нинішні кліматичні рамки, додасться дощів з грозами", - попередила синоптик.

Як передають в Укргідрометцентрі, вночі 10 травня і 11 травня в Україні, крім більшості західних і південних областей, на поверхні грунту очікуються заморозки 0-3°. Синоптики оголосили І рівень небезпеки, жовтий.

За даними Українського гідрометцентру, в Київській області 10 травня буде без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі 1-6 градусів тепла, на поверхні грунту заморозки 0-3°, вдень 14-19 градусів. У Києві вночі 4-6 градусів тепла, вдень 15-17 градусів.

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