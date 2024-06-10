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В Україну йде похолодання: регіони накриє грозовий шторм зі шквалами та градом

Ангеліна Підвисоцька
10 червня 2024, 19:43
521
Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності.
погода
Прогноз погоди в Україні на 11 червня / фото: depositphotos.com/ua

Погода в Україні 11 червня буде грозовою та дощовою. Синоптики оголосили штормове попередження. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

В Україні буде І рівень небезпечності через сильні пориви вітру, град, шквали та грозові дощі. Але через спеку у Криму, східних, Дніпропетровськй, Запорізькій, Херсонській, Полтавській та Миколаївській областях буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що вже 12 червня прийде похолодання. Температура повітря вдень буде 20-24 градуси тепла.

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Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

В Україну йде похолодання: регіони накриє грозовий шторм зі шквалами та градом
Прогноз погоди в Україні на 11 червня / фото: ventusky

Погода 11 червня

В Україні 11 червня буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощі, грози, град та шквали у всіх областях України, крім південного сходу. Вітер в цей день буде південно-західний з переходом на північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Також очікуються сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Температура вночі 15-20°; вдень 25-30°, на півдні та сході країни до 34°, у західних областях 21-26°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +15

За даними meteoprog, 11 червня в Україні буде штормова погода. Найтепліше буде в Дніпропетровській області. Там температура повітря підвищиться до +20...+32 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря підвищиться до +15...+19 градусів.

В Україну йде похолодання: регіони накриє грозовий шторм зі шквалами та градом
Прогноз погоди в Україні на 11 червня / фото: meteoprog

Погода 11 червня у Києві

У Києві 11 червня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують грозові дощі, град та шквали. У цей день вітер буде південно-західний з переходом на північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Будуть також сильні пориви вітру - 15-20 м/с. Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності.

"Температура по області вночі 15-20°, вдень 25-30°; у Києві вночі 18-20°, вдень 26-28°", - повідомляє Укргідрометцентр.

В Україну йде похолодання: регіони накриє грозовий шторм зі шквалами та градом
Прогноз погоди в Україні на 11 червня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні – останні новини

Раніше метеоролог Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода у червні 2024 року. Погода у перший місяць літа буде теплою, але в окремі дні спека може сягати +31…+36 градусів. Водночас можуть бути град, сильні шквали, часом навіть смерчі.

Також синоптик попередив українців про негоду. На вихідних у більшості областей нашої країни, за винятком південно-східної частини, пройдуть дощі з грозами, місцями опади будуть значними. При цьому в окремих місцях можуть бути град і шквалисті пориви вітру до 20 м/с, особливо в денні та вечірні години.

Нагадаємо, в Україну увірвалася нова магнітна буря. Фахівці прогнозують, що потужність цієї магнітної бурі зросте до 4-х балів.

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