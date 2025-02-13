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Погода на День святого Валентина: нічні морози, мокрий сніг і відлига

Віталій Кірсанов
13 лютого 2025, 20:06
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Через зміну повітряних мас у людей можливі загострення серцево-судинних і бронхо-легеневих захворювань.
погода
Погода на День святого Валентина / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Прогноз Укргідрометцентру
  • Прогноз Наталії Діденко

У п'ятницю, 14 лютого, в Україні очікується від 13° морозу вночі до 9° тепла вдень, місцями пройде сніг. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

"Найближчої доби синоптична ситуація змінюватиметься: холодне повітря почне відступати у східному напрямку, а в Україну переміститься тепліша повітряна маса із Західної Європи, тому в більшості областей температура підвищиться, особливо вночі. До того ж атмосферний фронт спричинить у західних, північних, а також на Вінниччині та Черкащині невеликий сніг, на заході - з дощем", - ідеться в повідомленні.

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У західних областях пройде невеликий сніг із дощем; температура вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла.

"На решті території без опадів, лише в північних, Вінницькій та Черкаській областях вдень невеликий мокрий сніг; температура вночі 3-8° морозу, на сході країни до 13° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, у південній частині 4-9° тепла", - додали в Укргідрометцентрі.

Погода в Україні на 14 лютого
Погода в Україні 14 лютого / Фото: meteo.gov.ua

Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів уперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

За прогнозом Наталії Діденко, в Україну йдуть зміни погоди: атмосферний фронт зі снігом, нічними морозами, проте з короткочасним денним потеплінням. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Однак, за її даними, через зміну повітряних мас, стрибки атмосферного тиску, збільшення хмарності, вологість і коливання температури повітря можливі загострення серцево-судинних і бронхо-легеневих захворювань.

Загалом 14 лютого в Україні очікується досить тепла погода.

"Протягом дня +1.....+6 градусів, у південній частині +6....+9 градусів. Ніч, щоправда, залишиться з морозами, -5....-12 градусів, на крайньому заході +1....-3 градуси", - розповіла синоптик.

У п'ятницю холодний атмосферний фронт із північного заходу принесе сніг у західні, північні області, торкнеться частково центральної частини.

"На півдні та сході завтра - без опадів", - додала вона.

Погода в Києві

У Києві 14 лютого очікується сніг. Буде поривчастим південно-західний вітер. Найближчої ночі у столиці -6 градусів, завтра вдень потеплішає до +2 градусів.

Погода в найближчі дні

У суботу, 15 лютого, можливі сильні опади на сході, півдні та в центрі України - сніг, мокрий сніг, на півдні - з дощем. Із цих вихідних в Україні знову відновиться холодна морозна погода.

Послаблення холоду, за попередніми прогнозами, які потребуватимуть уточнення, можливе після 25 лютого.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, магнітна буря вдарила Україну з новою силою. Вона накрила країну 1 лютого і вдарила з 5-бальною потужністю. Це могло негативно вплинути на самопочуття людей.

Також Укргідрометцентр повідомив, яка погода буде в лютому. У 2025 році погода в лютому буде теплішою, ніж зазвичай. Щодо опадів, то їх в останній місяць зими випаде менше за норму. Найближчими днями на Україну очікують погодні зміни: змішані опади та помітне похолодання.

До того ж синоптик повідомила про те, що зима повертається в Україну. Позначки термометра опустяться нижче нуля. На півдні та південному сході прогнозуються помірні снігопади та мокрий сніг, можливе налипання та ускладнення ситуації на дорогах. У Криму очікується сильний дощ.

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Хто така Наталя Діденко

Наталка Діденко - українська метеорологиня, телеведуча, блогерка. Працювала синоптиком в Українському гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наташею Діденко", пише Вікіпедія.

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