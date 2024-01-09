В Україну йде нова хвиля похолодання: коли мороз дасть українцям "перепочинок"

Найбільш морозною була минула ніч з 8 на 9 січня. 11-го числа морози трохи ослабнуть, але ненадовго, розповіла синоптик.

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Прогноз погоди на січень 2024 - коли чекати потепління / Фото: pixabay.com

Погода в Україні найближчими днями залишиться холодною, але вже з 11 січня прийде невелике потепління, а потім знову вдарять морози. Прогноз погоди озвучила представник Укргідрометцентру Наталія Птуха в коментарі виданню NV.

За її словами, найморознишою була минула ніч з 8 на 9 січня. У Чернігівській та Сумській областях стовпчики термометрів опустилися до 23-25 градусів морозу.

відео дня

Сьогодні та завтра, 9-10 січня, вночі температура повітря коливатиметься в межах -15...-21 градуса, вдень -7...-12 градусів. У південних областях та на Закарпатті очікується вночі -6...-13 градусів, вдень -1...-7 градусів.

Погода в Україні 9 січня / Фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоди на 10 січня / Фото: meteo.gov.ua

У більшості областей погода буде переважно без опадів, лише вночі у південних та південно-східних областях ще можливий сніг.

"11 січня трішечки морози ослабнуть, і в нічні години вже буде -2...-8 градусів, вдень — від -3 і навіть до +2", - сказала синоптик.

11 січня пройде невеликий сніг і мокрий сніг. Без опадів буде на півдні та Закарпатті.

При цьому на дорогах буде зберігатися ожеледиця практично по всій території України.

Погода в Україні 11 січня / Фото: meteo.gov.ua

В Україну йде нова хвиля похолодання

З 12-13 числа синоптик прогнозує нове зниження температури повітря, але вже не таке інтенсивне.

Вночі 12 січня стовпчики термометрів покажуть -7...-13, на північному сході похолодає до -17 градусів, а 13 січня в східних і північно-східних областях нічна температура досягне -14...-20 градусів. На півдні, південному сході та на Закарпатті очікується від -3 до -9 градусів.

12 січня помірний сніг та дощ буде на крайньому півдні та південному сході країни, тоді як у північних, західних та більшості центральних областей вдень вже буде без істотних опадів.

Погода в Україні 12 січня / Фото: meteo.gov.ua

13 січня в більшості західних, північних і місцями ще в центральних областях синоптик прогнозує невеликий сніг, на решті території - без опадів.

"Наприкінці робочого тижня можуть бути пориви вітру до 15-20 м/с", — сказала Птуха.

Згідно з прогнозом погоди, морозна погода переважатиме по всій території України впродовж наступних 10 днів.

"Можливо, певне підвищення буде вже з середини наступного тижня. Але, знову ж таки, поки що плюсових значень не очікуємо", - зазначила синоптик.

Прогноз погоди на 13 січня / Фото: meteo.gov.ua

Погода в Києві

У Києві та Київській області 9-10 січня переважатиме погода без опадів, можливі прояснення. На дорогах ожеледиця.

Температура повітря сьогодні вночі становитиме -15...-17, вдень -7 ... -9.

10 січня вночі -6...-8, вдень -1... -3.

11 січня вночі до -3, вдень близько 0 градусів.

12-13 січня знову очікується певне зниження температури. Вночі - невеликий сніг, вдень - без істотних опадів.

13-го числа вночі без опадів, вдень невеликий сніг, додала синоптик.

Погода в Києві на тиждень / Фото: sinoptik.ua

Погода на сьогодні

Як повідомляв Главред, погода в Україні 9 січня буде сніжною та морозною. На дорогах ожеледиця, повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпеки. В Івано-Франківській та Закарпатській областях можуть зійти великі снігові лавини. Там оголосили 3 рівень небезпеки.

Також синоптик спрогнозувала, коли в Україну прийде потепління - названо дату.

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