УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Тепло, мокро, сніжно: якою буде погода в Україні в січні 2024 - прогноз по регіонах

Анна Ярославська
30 грудня 2023, 08:47
У кількох областях України в перший місяць нового року очікуються справжні снігові замети, свідчить прогноз погоди.

Погода, зима
Якою буде погода в Україні в січні 2024 / Фото: pixabay.com

Погода в Україні в січні буде досить теплою та майже без снігу. У північних областях та частині східних під кінець місяця очікуються сильні хуртовини та помірні морози.

Якою буде погода в січні 2024 в західних областях

Жителі Закарпаття зими в січні не дочекаються - погода буде теплою, з дощами і мокрим снігом.

відео дня

Стовпчики термометрів вдень підніматимуться до + 2....+ 8 градусів. Вночі очікується від 0 до -2.

У Львівську, Івано-Франківську, Тернопільську, Чернівецьку та Хмельницьку області зима прийде після 12-15 січня. У перші два тижні місяця синоптик прогнозує теплу й похмуру погоду з частими дощами з мокрим снігом. Вдень температура повітря становитиме + 3...+ 8 градусів, вночі - від +2 до -2.

Друга половина січня буде холоднішою, але без сильних морозів. Стовпчики термометрів опустяться до -2...-3 градусів вдень і до -5 вночі.

При цьому практично щодня очікуються дощі та мокрий сніг. Тобто постійна ожеледиця гарантована.

Погода на півночі України

У Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Сумській областях перша декада січня очікується теплою. Температура повітря складе + 3....+ 4 градуси вдень і близько 0 градусів вночі.

На Волині, Рівненщині та Житомирщині опадів буде небагато, в основному - дощі з незначним мокрим снігом.

На Чернігівщину, Сумщину та Київщину 4-5 січня може прийти справжня зима: повалить сильний сніг, похолодає до -4...-6 градусів вдень і до -8 вночі. Втім, вже через кілька днів сніг розтане.

Друга половина січня буде морозною. Найхолодніша погода прогнозується в Чернігівській та Сумській областях. Вдень похолодає до -4 градусів, вночі - до -8. З 20 по 26 січня випаде понад півметра снігу.

Снігові замети також очікуються в Житомирській, Київській областях та Києві.

Під кінець місяця морози у всіх північних областях ослабнуть до 1-2 градусів, але відлиги не буде - справжня зима триватиме до лютого.

Якою буде погода в січні 2024 в центральних областях

У Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській областях зима не нагадуватиме про себе до 14 січня.

Плюсова температура від 4 до 8 градусів тепла вдень і +1-2 градусів вночі протримається до Старого Нового року.

У другій половині січня і до кінця місяця в регіоні вдарять невеликі морози: -1...-2 градусів вдень і -3....-5 градусів вночі. Ближче до лютого потеплішає до 0 градусів.

У Дніпропетровській області опадів у січні буде небагато. 3-4 січня на Полтавщину прийдуть залишки циклону з півночі. Таким чином, у Полтавській області очікується перший снігопад у новому році. Другий, набагато сильніший снігопад, очікується з 21 по 24 січня. В інших областях синоптики прогнозують дощ з мокрим снігом майже щодня.

Погода в Україні у східних областях

У Харківській, Донецькій та Луганській областях погода значно відрізнятиметься. На Харківщині погода в Україні в першій половині місяця буде теплою, у другій - холодною, з двома хвилями снігопадів 3-4 і 21-24 числа.

Жителі Донецької та Луганської області будуть насолоджуватися теплом в перші два тижні січня. Температура повітря спочатку коливатиметься від +3...+9 градусів вдень і до +1...+ 2 вночі, потім знизиться до 0-1 градусів морозу вдень і 1-3 морозу вночі.

На Луганщині понад половина днів у січні буде сонячною або зі змінною хмарністю. Водночас жителям Донецької області доведеться майже три тижні поспіль носити із собою парасольки. Наприкінці місяця (29-31 січня) синоптики обіцяють три сонячні дні.

Погода в Україні в січні 2024 на Півдні

У першій половині січня в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях денна температура очікується на рівні +7...+ 10 градусів, в Криму +12 градусів. Вночі стовпчики термометрів опустяться до + 2...+ 6 градусів, у Криму - до +8.

Друга половина січня буде прохолоднішою, але вдень морозів не прогнозується, найнижча температура складе +1 градус. Вночі можливий мороз до двох градусів нижче нуля. Лише в Запорізькій області та Криму нічні морози досягнуть 5 градусів.

Справжнього снігу на Півдні чекати не варто, а ось дощі з мокрим снігом будуть. Найменше сонячних днів буде в Криму (всього сім), найбільше - на Миколаївщині (дванадцять).

Якою буде погода на Новий Рік та Різдво

Погода в Україні до кінця грудня буде переважно плюсовою, лише подекуди вночі температура повітря опускатиметься нижче нуля.

На Новий рік в Україні майже не буде снігу. Навіть температура буде переважно "плюсовою". Водночас у більшості областей 31 грудня та 1 січня будуть невеликі дощі, а місцями мокрий сніг.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
погода синоптик прогноз погоди Погода в Україні
Реклама

Головне за день

Україна отримає F-16 до кінця березня, з новим радаром літак здатний вдарити на 370 км - Криволап

Україна отримає F-16 до кінця березня, з новим радаром літак здатний вдарити на 370 км - Криволап

09:00 Ексклюзиви
ЗСУ вдарили по окупантам та просунулись на Донеччині - ISW

ЗСУ вдарили по окупантам та просунулись на Донеччині - ISW

08:46 Україна
РФ продовжить завдавати широкомасштабних ударів по Україні - ISW

РФ продовжить завдавати широкомасштабних ударів по Україні - ISW

07:44 Україна
Всі головні новини

Популярне

Жодну не збили : Ігнат назвав тип ракет, які не здатне знищити ППО 13254

"Жодну не збили": Ігнат назвав тип ракет, які не здатне знищити ППО

У Росії звучать потужні вибухи: є загиблі і прильоти 5633

У Росії звучать потужні вибухи: є загиблі і "прильоти"

Джекі Чана у важкому стані відвезли в лікарню - ЗМІ 4490

Джекі Чана у важкому стані відвезли в лікарню - ЗМІ

Як правильно – з Новим роком чи з новим роком : Авраменко вказав на помилку 3701

Як правильно – "з Новим роком" чи "з новим роком": Авраменко вказав на помилку

Останні новини

09:00

Україна отримає F-16 до кінця березня, з новим радаром літак здатний вдарити на 370 км - КриволапЕксклюзив

08:47

Тепло, мокро, сніжно: якою буде погода в Україні в січні 2024 - прогноз по регіонах

08:46

ЗСУ вдарили по окупантам та просунулись на Донеччині - ISW

08:45

В чому сенс каральних ударів по українським містамПогляд

07:44

РФ продовжить завдавати широкомасштабних ударів по Україні - ISW

Удар по пологовому будинку в Дніпрі та станції метро в Києві: що відомо про ракетну атаку РФУдар по пологовому будинку в Дніпрі та станції метро в Києві: що відомо про ракетну атаку РФ
06:07

Коли чекати "чорного лебедя" в Росії?Погляд

05:50

Як прибрати жирні плями, що в'їлися: легкий спосіб, який швидко спрацюєВідео

05:30

Мобілізація 500 тисяч: українцям назвали нові правила призову на службу в армію

04:30

Головоломка для найуважніших: лише люди з високим IQ зможуть знайти злодія

Реклама
03:43

Неочікувана небезпека магнітів: чому не можна вісити магніти на холодильник

03:05

Експерт розповів, чи очікувати українським жінкам мобілізації в армію

02:30

Потрібно знайти 3 приховані обличчя за 10 секунд: загадка для найкмітливіших

01:28

В України може з'явитися новий спонсор: Жданов назвав країну

29 грудня, п'ятниця
23:51

"Не випробовуйте наші кордони": Польща обіцяє жорсткіше реагувати на провокації РФ

23:46

У Росії звучать потужні вибухи: є загиблі і "прильоти"

23:08

Радбез ООН збереться на термінове засідання через масований ракетний удар по Україні

23:04

Залужний звільнив Мартинюк після заяви про "істерику" батьків військових

22:59

Закрутить - і відразу у вир з головою: три знака зодіаку зустрінуть любов в січні

22:41

"На килим": Польща відреагувала на порушення повітряного простору ракетою РФ

22:13

Перспективи безрадісні: британський експерт розповіла, коли закінчиться війна

Реклама
21:32

"Прагне знищити Україну": Байден закликав зупинити Путіна після ракетного удару

21:09

Ветеринар розповів про п'ять попереджувальних ознак того, що собака ось-ось нападе

21:07

Єфросиніна показала себе до та після макіяжу

21:00

"Мами в істериці прощаються з синами": помічниця Залужного зробила цинічну заяву

20:49

В Україні різко змінилася ціна на автогаз: скільки коштує зараз

20:49

Кабаєва притулилася до чужого чоловіка: фото потрапило в мережу

20:32

Копія Топалов: Тодоренко показала, як виглядає її молодший син

20:04

Удар ЗСУ призвів до ліквідації більшості екіпажу "Новочеркаська": названо число

19:57

"Що більше виготовлятимемо вдома, то стійкішою буде економіка", — міністерка економіки Юлія Свириденко

19:52

Як швидко заснути за 2 хвилини: чоловік поділився військовим лайфхаком

19:48

Івлєєву офіційно судили за організацію "голої" вечірки

19:37

Пориви вітру будуть 36 м/с: синоптики попереджають про небезпеку

19:36

У Росії йде відкат до військового комунізму: що це означаєПогляд

19:21

Мобілізація за кордоном: як Україна планує залучити до війни чоловіків, які виїхали - Мусієнко

19:10

Непростий час для України: в ЗСУ озвучили плани на 2024 рік

19:08

Місячний календар 30 грудня 2023: критичний день для людей із слабкою психікою

19:05

Громадянам України піднімуть зарплати за роботу в умовах інтенсивних обстрілів

18:41

Пошкоджені понад півсотні будинків: у Смілі багато постраждалих, серед них - дитинаФото

18:32

Зеленський раптово приїхав в Авдіївку

18:29

Чим заткнути дірки від мишей: 3 найкращі способи, які не залишать гризунам жодного шансу

Реклама
18:25

Німецький генерал висловився про "замороження" війни та контрнаступ ЗСУ

18:17

Половина Москви може залишитись без світла: експерт назвав важливу умову

18:14

Ектор Хіменес-Браво захопив мережу фото з передової з українськими воїнами

17:50

Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного обрано Гетьманом України

17:48

Україна підвищила ставки щодо Криму, Путін ризикує залишитися без флоту - Bloomberg

17:25

Куди потрібно спати головою: як правильно поставити ліжко за фен-шуй

17:24

"Людей багато": Мусієнко висловився про зниження призовного віку та мобілізацію ув'язнених

17:18

На честь Залужного назвали справжню зірку

17:11

Неодмінно збудеться: як правильно загадати бажання на Новий рік на папері

17:05

"Красива тактична перемога": ЗСУ "перемололи" окупантів під Куп'янськом

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило Буданов
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїГоловоломки
Свята
З днем народження подругиКалендар 2023
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Війна з Росією
Ядерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війна
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти