Тепло, мокро, сніжно: якою буде погода в Україні в січні 2024 - прогноз по регіонах

У кількох областях України в перший місяць нового року очікуються справжні снігові замети, свідчить прогноз погоди.

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Якою буде погода в Україні в січні 2024 / Фото: pixabay.com

Погода в Україні в січні буде досить теплою та майже без снігу. У північних областях та частині східних під кінець місяця очікуються сильні хуртовини та помірні морози.

Якою буде погода в січні 2024 в західних областях

Жителі Закарпаття зими в січні не дочекаються - погода буде теплою, з дощами і мокрим снігом.

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Стовпчики термометрів вдень підніматимуться до + 2....+ 8 градусів. Вночі очікується від 0 до -2.

У Львівську, Івано-Франківську, Тернопільську, Чернівецьку та Хмельницьку області зима прийде після 12-15 січня. У перші два тижні місяця синоптик прогнозує теплу й похмуру погоду з частими дощами з мокрим снігом. Вдень температура повітря становитиме + 3...+ 8 градусів, вночі - від +2 до -2.

Друга половина січня буде холоднішою, але без сильних морозів. Стовпчики термометрів опустяться до -2...-3 градусів вдень і до -5 вночі.

При цьому практично щодня очікуються дощі та мокрий сніг. Тобто постійна ожеледиця гарантована.

Погода на півночі України

У Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Сумській областях перша декада січня очікується теплою. Температура повітря складе + 3....+ 4 градуси вдень і близько 0 градусів вночі.

На Волині, Рівненщині та Житомирщині опадів буде небагато, в основному - дощі з незначним мокрим снігом.

На Чернігівщину, Сумщину та Київщину 4-5 січня може прийти справжня зима: повалить сильний сніг, похолодає до -4...-6 градусів вдень і до -8 вночі. Втім, вже через кілька днів сніг розтане.

Друга половина січня буде морозною. Найхолодніша погода прогнозується в Чернігівській та Сумській областях. Вдень похолодає до -4 градусів, вночі - до -8. З 20 по 26 січня випаде понад півметра снігу.

Снігові замети також очікуються в Житомирській, Київській областях та Києві.

Під кінець місяця морози у всіх північних областях ослабнуть до 1-2 градусів, але відлиги не буде - справжня зима триватиме до лютого.

Якою буде погода в січні 2024 в центральних областях

У Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській областях зима не нагадуватиме про себе до 14 січня.

Плюсова температура від 4 до 8 градусів тепла вдень і +1-2 градусів вночі протримається до Старого Нового року.

У другій половині січня і до кінця місяця в регіоні вдарять невеликі морози: -1...-2 градусів вдень і -3....-5 градусів вночі. Ближче до лютого потеплішає до 0 градусів.

У Дніпропетровській області опадів у січні буде небагато. 3-4 січня на Полтавщину прийдуть залишки циклону з півночі. Таким чином, у Полтавській області очікується перший снігопад у новому році. Другий, набагато сильніший снігопад, очікується з 21 по 24 січня. В інших областях синоптики прогнозують дощ з мокрим снігом майже щодня.

Погода в Україні у східних областях

У Харківській, Донецькій та Луганській областях погода значно відрізнятиметься. На Харківщині погода в Україні в першій половині місяця буде теплою, у другій - холодною, з двома хвилями снігопадів 3-4 і 21-24 числа.

Жителі Донецької та Луганської області будуть насолоджуватися теплом в перші два тижні січня. Температура повітря спочатку коливатиметься від +3...+9 градусів вдень і до +1...+ 2 вночі, потім знизиться до 0-1 градусів морозу вдень і 1-3 морозу вночі.

На Луганщині понад половина днів у січні буде сонячною або зі змінною хмарністю. Водночас жителям Донецької області доведеться майже три тижні поспіль носити із собою парасольки. Наприкінці місяця (29-31 січня) синоптики обіцяють три сонячні дні.

Погода в Україні в січні 2024 на Півдні

У першій половині січня в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях денна температура очікується на рівні +7...+ 10 градусів, в Криму +12 градусів. Вночі стовпчики термометрів опустяться до + 2...+ 6 градусів, у Криму - до +8.

Друга половина січня буде прохолоднішою, але вдень морозів не прогнозується, найнижча температура складе +1 градус. Вночі можливий мороз до двох градусів нижче нуля. Лише в Запорізькій області та Криму нічні морози досягнуть 5 градусів.

Справжнього снігу на Півдні чекати не варто, а ось дощі з мокрим снігом будуть. Найменше сонячних днів буде в Криму (всього сім), найбільше - на Миколаївщині (дванадцять).

Якою буде погода на Новий Рік та Різдво

Погода в Україні до кінця грудня буде переважно плюсовою, лише подекуди вночі температура повітря опускатиметься нижче нуля.

На Новий рік в Україні майже не буде снігу. Навіть температура буде переважно "плюсовою". Водночас у більшості областей 31 грудня та 1 січня будуть невеликі дощі, а місцями мокрий сніг.

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