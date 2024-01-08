Дуже сильний мороз і штормове попередження: прогноз погоди на 9 січня

Погода в Україні 9 січня буде сніжною та морозною. На дорогах буде ожеледиця. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності. У Івано-Франківській та Закарпатській областях можуть зійти великі снігові лавини. Там оголосили 3 рівень небезпечності.
Погода 9 січня
В Україні 9 січня буде хмарно з проясненнями. У цей день у південних та південно-східних областях прогнозують сніг та ожеледь. У північно-східних областях будуть хуртовини. Вітер в цей день буде північно-східний з переходом на північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. Можуть бути сильні пориви вітру та хуртовини.
"Температура вночі 15-20° морозу, на Чернігівщині та Сумщині до 25°, вдень 7-12°; у південних областях та на Закарпатті вночі 8-13° морозу, в Криму 1-6° морозу, вдень 2-7° морозу, на Закарпатті та в Криму близько 0°", - йдеться у повідомленні.
В Україні вдарить -18
За даними meteoprog, 9 січня буде морозно. Найнижча температура повітря буде на території Чернігівської та Сумської областей. Там температура повітря опуститься до -18...-9 градусів. Найтепліше буде в Херсонській області. Там температура повітря опуститься до -6...-1 градуса.
Погода 9 січня у Києві
У Києві 9 січня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде північно-східний з переходом на північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. Синоптики оголосили І рівень небезпечності через ожеледицю. На дорогах може бути ускладнений рух транспорту.
"Температура по області вночі 15-20°, вдень 7-12° морозу; у Києві вночі 15-17°, вдень 7-9° морозу", - повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні
Нагадаємо, раніше кліматолог Віра Балабух розповіла про рекордні температури в Україні. Вона розповіла, яка погода очікує Україну в 2024 році. Погода в нашій державі з кожним роком змінюється. Глобальне потепління дуже вплинуло на планету і ця тенденція зберігається і надалі.
Також кліматолог про небезпеку в 2024 році. Екстремальних погодних умов у нас може бути більше і в наступні роки, каже Віра Балабух.
Крім цього, кліматолог повідомила про найсильніший мороз і незвичайні аномалії, які чекають на Україну в січні і лютому 2024 року. За її словами, погода в Україні у ці місяці буде незвичайною. Середня за місяць температура повітря упродовж року буде вище норми.
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