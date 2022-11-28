В Україну йде Erik: синоптики попередили про арктичний холод

Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні в останні дні листопада та на початку грудня буде морозною.

Таким прогнозом поділився кандидат географічних наук, синоптик Ігор Кибальчич.

"З початку нового тижня в Україні буде спостерігатися поступова зміна повітряної маси на більш холодну, арктичного походження", - говорить синоптик.

Це пов'язано з сильним антициклоном під назвою Erik, який вже сформований над північчю Європейської території Росії.

"У найближчі дні Erik повинен охопити впливом велику територію нашої країни, через що атмосферний тиск сильно підвищиться, а температура стане мінусовою", - зазначив фахівець.

Разом з тим, синоптик не передбачає істотних опадів і снігу. Тільки в деяких регіонах України може сформуватися незначний сніговий покрив.

Погода в Україні на тиждень

28 листопада буде хмарна погода з проясненнями, без опадів. Вітер буде східним/південно-східним, до 10 м/с. вночі в західних регіонах -5...0 градусів, в інших областях -1...+4. Денна температура не перевищуватиме + 6, у південних та центральних областях - до +9.

29 листопада на заході, в Одеській області та місцями в північних і центральних областях очікуються опади, на дорогах може бути ожеледиця. Нічна температура повітря становитиме -3...+2, у південних та центральних регіонах+1...+6, вдень -1...+4 , на півдні та в Закарпатті +4 ... + 9.

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30 листопада, у Київській, Чернігівській та Черкаській областях синоптик прогнозує опади у вигляді снігу та мокрого снігу. В інших регіонах опади не очікуються. Нічна температура складе -4 ... + 1, денна -2...+3 градусів.

Погода на грудень

1 грудня в Україні спостерігатиметься хмарна погода з проясненнями, без опадів. Нічна температура -6 ... -1, на півдні - до 5 градусів зі знаком "плюс". Вдень до -3...+2.

2 грудня синоптик прогнозує мінливу хмарність, без опадів. Вночі температура повітря опуститься до -6...-1, у південних регіонах та Криму -1...+4, вдень -2...+3.

3 – 4 грудня синоптик прогнозує збереження антициклонального характеру, без істотних опадів. Температура повітря в нічний час коливатиметься в межах -7...-2, вдень -4...+1 градусів. У південних регіонах та на Закарпатті вночі - 0, у денний час +1...+6.

Нагадаємо, раніше заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова прокоментувала заяву директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди про те, що в доступному для огляду майбутньому в Україні можуть "зникнути" зими.

Як підкреслила вона, зими в Україні будуть завжди і ніяке глобальне потепління на це не зможе вплинути.

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