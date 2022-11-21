Крижаний дощ влаштує катастрофу: в Україну мчить нова погода

Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні найближчими днями здивує всіх. Як прогнозують синоптики, циклон, який прийшов у день святого Михаїла, ще неприємно "побалує".

Так, у східній частині та на південному сході України пройдуть дощі 22 листопада.

"Циклон, на якому прискакав сьогодні до нас Святий Михаїл (21 листопада, велике церковне свято на честь архангела Михаїла - ред.) завтра вже піде далі. Тому сьогоднішні сніг, мокрий сніг, дощ, крижаний дощ та інші атмосферні дари будуть поступово залишати територію України", - написала синоптик Наталка Діденко.

При цьому синоптик додала, що ситуація на дорогах залишатиметься складною через опади, ожеледицю або мокре покриття.

Погода на 22 листопада

Температура повітря протягом дня в західних і північних областях очікується від -2 до +3 градусів.

У східних і південних регіонах буде значне потепління, "майже весна", додала Діденко. Там очікується + 8...+ 13 градусів.

У Вінницькій області буде завтра близько нуля, у Кропивницькому та Черкаській області +3...+ 6 градусів, на Полтавщині та в Дніпропетровській області очікується +9 градусів.

У Києві опади малоймовірні. Температура повітря вночі становитиме -1...-3 градуси, вдень - близько нуля.

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У Карпатах намело півметра снігу

Відзначимо, в Карпатах вже намело понад півметра снігу, а на високогір'ї зафіксували 4 градуси морозу. Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост в Facebook.

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