Україну атакує снігопад і вдарять морози: синоптики назвали дату різкої зміни погоди

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні у листопаді буде дуже жорсткою. Як прогнозують синоптики, вже в першій декаді варто чекати снігопаду.

Народний синоптик Володимир Деркач повідомив, що в першій декаді місяця слід очікувати плавного переходу від ранньої і зрілої осені в пізню.

"Приблизно з середини цього періоду прийде похолодання, дощ, іноді з переходом в мокрий сніг. Температура знизиться, особливо вночі. Більш того, це зниження температури займе і початок другої декади", - продовжив синоптик і попередив, що погода і природа проведуть репетицію холоду і перехід в зиму, натякаючи українцям про істотне погіршення погодних умов.

В середині листопада, за словами Деркача, очікується ще кілька теплих днів, а істотне зниження температури повітря буде в останню декаду місяця. Більш того, в деяких регіонах можливі морози.

"Після цього опади посиляться, в основному у вигляді снігу або мокрого снігу, в залежності від місця проживання", - сказав синоптик.

Погода на листопад в Україні

Синоптики ресурсу Мeteoprog.ua показали карту погоди на листопад.

За прогнозом, з 1 по 10 листопада температура буде +8 - +12 градусів вдень і +2 - +6 вночі.

З 11 листопада температура почне поступово падати, а вже 14-23 листопада температура вночі становитиме -2 - +3 градуси тепла.

Морози вдарять 24 листопада, а температура вдень не перевищуватиме +6 градусів.

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Погода в Україні

Нагадаємо, раніше заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова прокоментувала заяву директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди про те, що в доступному для огляду майбутньому в Україні можуть "зникнути" зими.

Як підкреслила вона, зими в Україні будуть завжди і ніяке глобальне потепління на це не зможе вплинути.

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