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Дощі, холод і штормовий вітер: коли температура впаде до +6 градусів

Марія Николишин
22 вересня 2026, 13:10
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Синоптикиня попереджає про сильний штормовий вітер у східних областях і різке зниження нічних температур.
Дощі, холод і штормовий вітер: коли температура впаде до +6 градусів
Прогноз погоди в Україні на 23 вересня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Які області заллє дощами 23 вересня
  • Де очікується штормовий вітер

Погода в Україні у середу, 23 вересня, буде дощовою та вітряною. Негоду зумовить активний циклон, який прийде із акваторії Чорного моря. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

"Завтра, 23 вересня, у День осіннього рівнодення, сильні тривалі дощі очікуються на Сумщині, Полтавщині, Дніпропетровщині, на Запоріжжі, в Криму, в другій половині дня також на Харківщині, Донеччині, та Луганщині", - наголосила вона.

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Синоптикиня додала, що на решті території України дощі чергуватимуть із сонячними проясненнями.

Дощі, холод і штормовий вітер: коли температура впаде до +6 градусів
Циклон із акваторії Чорного моря / фото: t.me/PohodaNatalka

За її словами, температура повітря буде низькою. У західних, північних областях, на Вінниччині, у Кропивницькому з районами очікується +6…+9 градусів. На півдні, на сході та на Дніпропетровщині - +10…+15 градусів.

Також завтра у східній частині України очікується сильний штормовий вітер північного та північно-східного напрямку до 15-22 метрів за секунду.

Діденко підкреслила, що впродовж дня максимальна температура повітря в Україні коливатиметься в межах від +12 до +17 градусів.

Дощі, холод і штормовий вітер: коли температура впаде до +6 градусів
Погода в Україні 23 вересня / фото: meteoprog

Погода в Києві

У Києві 23 вересня істотні опади малоймовірні, лише в другій половині дня у столиці місцями пройде невеликий дощ.

Температура повітря найближчої ночі складатиме лише +7…+8 градусів, вдень потепліє до +15 градусів.

Дощі, холод і штормовий вітер: коли температура впаде до +6 градусів
Погода в Києві / фото: meteoprog

Коли очікується бабине літо

Синоптикиня сказала, що, за попередніми прогнозами, завершальні дні вересня та початок жовтня подарують красиву комфортну погоду.

"Бабине літо вже пудрить носик", - підсумувала вона.

Дощі, холод і штормовий вітер: коли температура впаде до +6 градусів
Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, синоптикиня Наталія Діденко говорила, що погода в Україні у вівторок, 22 вересня, буде переважно дощовою, а температура повітря в деяких областях опуститься до +12 градусів.

Синоптик Ігор Кібальчич заявляв, що третя декада вересня розпочнеться з нестійкої та динамічно активної погоди у більшості областей України. 23-25 вересня виникне активний південний циклон, який і зіпсує погоду.

Водночас синоптик Віталій Постригань наголошував, що хвиля холоду очікується відчутною, але наразі заморозків не передбачається.

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Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко - український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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