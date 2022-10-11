В Україні вдарить мороз: синоптики попередили про похолодання

Максимальна температура повітря досягне +14 градусів вдень, а вночі вже можна чекати морозів.
Погода в Україні трохи показала нам осіннього тепла. Як прогнозують синоптики, антициклон ще продовжує перебувати над нашою країною і забезпечить суху погоду в більшості областей 12 жовтня.
Синоптик Наталка Діденко повідомляє, що дощі можливі тільки в Карпатах і на Закарпатті.
Також дощі можуть поморосити в Чернігівській та Київській областях.
Стовпчики термометрів найближчої ночі показуватимуть +3 +10 градусів, на північному сході очікується від 1 морозу до 4 тепла.
Вдень 12 жовтня в Україні прогнозується +13 +18 градусів.
У Києві в середу істотних опадів не очікується, буде проглядати сонце. Максимальна температура повітря досягне +14 градусів.
Така погода збережеться в Україні до кінця поточного тижня.
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Якою буде зима
Зима в Україні в 2023 році повинна бути теплою і без опадів.
Як каже кліматолог Віра Балабух, попередні кілька років зимова середньодобова температура коливалася від -5 до +5 градусів цельсія, і ця тенденція повинна зберегтися.
У той же час синоптики сайту Wisemeteo вважають, що наступна зима буде мало чим відрізнятися від попередньої. Середня температура прогнозується на рівні 0 градусів, а опади очікуються нечасто.
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