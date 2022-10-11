В Україні вдарить мороз: синоптики попередили про похолодання

Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні трохи показала нам осіннього тепла. Як прогнозують синоптики, антициклон ще продовжує перебувати над нашою країною і забезпечить суху погоду в більшості областей 12 жовтня.

Синоптик Наталка Діденко повідомляє, що дощі можливі тільки в Карпатах і на Закарпатті.

Також дощі можуть поморосити в Чернігівській та Київській областях.

Стовпчики термометрів найближчої ночі показуватимуть +3 +10 градусів, на північному сході очікується від 1 морозу до 4 тепла.

Вдень 12 жовтня в Україні прогнозується +13 +18 градусів.

У Києві в середу істотних опадів не очікується, буде проглядати сонце. Максимальна температура повітря досягне +14 градусів.

Така погода збережеться в Україні до кінця поточного тижня.

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Якою буде зима

Зима в Україні в 2023 році повинна бути теплою і без опадів.

Як каже кліматолог Віра Балабух, попередні кілька років зимова середньодобова температура коливалася від -5 до +5 градусів цельсія, і ця тенденція повинна зберегтися.

У той же час синоптики сайту Wisemeteo вважають, що наступна зима буде мало чим відрізнятися від попередньої. Середня температура прогнозується на рівні 0 градусів, а опади очікуються нечасто.

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