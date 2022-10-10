Мороз буде "щипати": синоптик розповіла, коли в Україні різко похолодає

Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні порадувала приходом невеликого потепління. Як прогнозують синоптики, вже найближчим часом країну огорне похолодання.

Синоптик Наталка Діденко повідомляє, що 11 жовтня тепло ще подекуди збережеться, вранці температура вже буде "щипати".

"Завтра, 11 жовтня, в більшості областей України - все ще антициклональний характер погоди. Сухо, сонячно, з ранковими туманами. Тільки в східних областях пройдуть невеликі дощі", - написала Діденко.

За словами синоптика, вночі та вранці температура повітря буде опускатися до нуля або навіть до невеликих мінусів.

У той же час вдень майже по всій території України істотно потеплішає – до +12 +18 градусів, а ось на північному сході буде дещо холодніше – +10 +14 градусів.

У Києві буде сонячно, опадів не очікується, вночі стовпчики термометрів опустяться до +2 +5 градусів, а вдень піднімуться до +14 градусів. У наступні дні протягом тижня очікується сонячна, але холодна погода.

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Якою буде зима

Зима в Україні в 2023 році повинна бути теплою і без опадів.

Як каже кліматолог Віра Балабух, попередні кілька років зимова середньодобова температура коливалася від -5 до +5 градусів цельсія, і ця тенденція повинна зберегтися.

У той же час синоптики сайту Wisemeteo вважають, що наступна зима буде мало чим відрізнятися від попередньої. Середня температура прогнозується на рівні 0 градусів, а опади очікуються нечасто.

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