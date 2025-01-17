Шторм сильно затягується: Україна під атакою потужної магнітної бурі

Ця магнітна буря почалася ще 7 січня.

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Магнітна буря / фото: ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтесь:

Коли відбудеться пік магнітної бурі

Коли закінчиться магнітна буря

Як вона впливає на людину

Україна перебуває під атакою сильної магнітної бурі. Вона протягом кількох днів набирала обертів і раптово почала посилюватись. Про це повідомляє meteoagent.

Ця магнітна буря почалася ще 7 січня. Тоді вона була 5-бальною. Цей показник протягом десяти днів коливався від 4 до 6, але останніх два дні є одним із найвищих.

відео дня

Потужність магнітної бурі піде на спад лише завтра, 18 січня. Тоді буря стане 4-бальною, після чого опуститься до 3-х балів, а потім - до мінімуму.

Нова магнітна буря атакує країну 1 лютого. Вона вдарить одразу з 4-бальною потужністю. Наступний день вона буде 3-бальною, після чого знизиться до мінімуму.

Магнітна буря / фото: meteoagent

Варто додати, що за даними meteoprog, протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці сталися сім спалахів класу С.

Очікується, що в п'ятницю, 17 січня, геомагнітне поле буде тихим до неспокійного рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів класу М лише 35%, а імовірність спалаху на Сонці Х-класу – 5%. Зазначається, що зараз на Сонці помічено 53 сонячних плями.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

головний біль;

запаморочення;

нудота;

біль у серці;

слабкість і сонливість;

біль у спині та суглобах;

підвищений тиск;

загострення хронічних захворювань.

Магнітна буря / Інфографіка: Главред

Що робити під час магнітної бурі

Як повідомляє Главред, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї. Варто підмовитись від:

жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі;

кави та алкоголю;

сигарет.

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Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

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