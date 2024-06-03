На Україну налетить справжній смерч: синоптики попереджають про серйозну небезпеку

В Україні 4 червня будуть дощ, грози, град та потужні шквали 15-20 м/с.

https://glavred.net/synoptic/na-ukrainu-naletit-nastoyashchiy-smerch-sinoptiki-preduprezhdayut-o-sereznoy-opasnosti-10570199.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди в Україні на 4 червня / фото: depositphotos.com/ua

Погода в Україні 4 червня буде штормовою. У цей день будуть шквали, грози, дощі та град. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності. Однак в цей день у багатьох областях також буде надзвичайний рівень пожежної небезпечності.

Синоптик Наталка Діденко попередила про те, що на Україну налетить справжній шторм, який може принести навіть смерч. Подібне може відбутися на території західних та північних областей. Також негода прийде і в центральну Україну.

відео дня

Водночас температура повітря в цей день буде спекотною - до 33 градусів тепла. Свіже повітря очікується на заході країни - +25 градусів. Вже з наступного понеділка, 10 червня, температура повітря відчутно знизиться. У Західних, північних та центральних областях вдень буде 17-22 градуси тепла.

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 4 червня / фото: ventusky

Погода 4 червня

В Україні 4 червня буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощі з грозами та градом в Україні, окрім південного сходу. Вітер в цей день буде південний та південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. Також очікуються шквали 15-20 м/с.

"Температура вночі 12-17°; вдень у західних та північних областях 22-27°, на решті території 28-33°; на високогір'ї Карпат вночі 8-13°, вдень 14-19°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +31

За даними meteoprog, 4 червня в Україну буде спекотно, але очікується дощ. Найтепліше буде в Запорізькій області. Там температура повітря підвищиться до +20...+31 градуса. Найнижча температура буде у Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до +15...+21 градуса.

Прогноз погоди в Україні на 4 червня / фото: meteoprog

Погода 4 червня у Києві

У Києві 4 червня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують дощ, грози та навіть град. У цей день вітер буде південний та південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. Також очікуються шквали 15-20 м/с. Синоптики поголосили штормове попередження - І рівень небезпечності.

"Температура вночі 12-17°, вдень 22-27°; у Києві вночі 15-17°, вдень 25-27°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 4 червня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні – останні новини

Раніше метеоролог Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода у червні 2024 року. Погода у перший місяць літа буде теплою, але в окремі дні спека може сягати +31…+36 градусів. Водночас можуть бути град, сильні шквали, часом навіть смерчі.

Також синоптик попередив українців про негоду. На вихідних у більшості областей нашої країни, за винятком південно-східної частини, пройдуть дощі з грозами, місцями опади будуть значними. При цьому в окремих місцях можуть бути град і шквалисті пориви вітру до 20 м/с, особливо в денні та вечірні години.

Нагадаємо, в Україну увірвалася нова магнітна буря. Фахівці прогнозують, що потужність цієї магнітної бурі зросте до 4-х балів.

Вас також зацікавить:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред