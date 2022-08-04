Вдарять блискавки і зірветься вітер: синоптики попередили про сильний шторм

На 4 серпня в Україні оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності.
У четвер, 4 серпня, Україну продовжать заливати грозові дощі. У країні вже оголосили штормове попередження. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Дощі з грозами очікуються у східних, а також деяких південних, північних та центральних областях. У цей день також прогнозують шквалистий вітер та град.
"3 серпня на Лівобережжі грози, вдень у східній частині в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. 4 серпня на Лівобережжі грози", - йдеться у попередженні.
В країні оголосили І рівень небезпечності - жовтий. Шторм накриє такі області:
- Чернігівська,
- Сумська,
- Полтавська,
- Харківська,
- Дніпропетровська,
- Луганська,
- Донецька,
- Запорізька,
- Херсонська.
Погода в Україні
Раніше повідомлялося, що погода в серпні покаже репетицію осені. Почнеться поступове зниження температур. Це продовжиться і в останній місяць літа. Серпень почнеться з спеки, проте з часом прийдуть більш комфортні температури. Усередині серпня стане прохолодніше, особливо вночі. Вдень синоптик прогнозує дощі.
За прогнозом ресурсу Wisemeteo, перша декада серпня буде з високою температурою +30, опадів буде мало.
Друга декада буде більш свіжою +25 градусів протягом дня, але знову з мінімумом опадів.
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