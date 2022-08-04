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Вдарять блискавки і зірветься вітер: синоптики попередили про сильний шторм

4 серпня 2022, 01:35

На 4 серпня в Україні оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності.

Вдарять блискавки і зірветься вітер: синоптики попередили про сильний шторм
Україну накриють сильні грози / facebook.com/MNS.GOV.UA

У четвер, 4 серпня, Україну продовжать заливати грозові дощі. У країні вже оголосили штормове попередження. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Дощі з грозами очікуються у східних, а також деяких південних, північних та центральних областях. У цей день також прогнозують шквалистий вітер та град.

"3 серпня на Лівобережжі грози, вдень у східній частині в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. 4 серпня на Лівобережжі грози", - йдеться у попередженні.

В країні оголосили І рівень небезпечності - жовтий. Шторм накриє такі області:

  • Чернігівська,
  • Сумська,
  • Полтавська,
  • Харківська,
  • Дніпропетровська,
  • Луганська,
  • Донецька,
  • Запорізька,
  • Херсонська.

Погода в Україні

Раніше повідомлялося, що погода в серпні покаже репетицію осені. Почнеться поступове зниження температур. Це продовжиться і в останній місяць літа. Серпень почнеться з спеки, проте з часом прийдуть більш комфортні температури. Усередині серпня стане прохолодніше, особливо вночі. Вдень синоптик прогнозує дощі.

За прогнозом ресурсу Wisemeteo, перша декада серпня буде з високою температурою +30, опадів буде мало.

Друга декада буде більш свіжою +25 градусів протягом дня, але знову з мінімумом опадів.

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