На Київщині – смерч, в Тернополі блискавка влучила в будинок: в Україні погіршується погода

У Київській області вдень в суботу, 8 червня, помітили смерч. Погодне явище було зафіксоване в Обухівському районі.
Відео, на якому видно, як вирує смерч, було опубліковане у Telegram-каналі "Київ ІНФО". Небезпечний вихор, який діставав від землі аж до грозових хмар, рухався полем.
Крім цього, у Києві було чутно грім.
Дивіться відео смерчу на Київщині:
Погода в Україні стрімко погіршується
В Укргідрометцентрі напередодні повідомляли, що 8 червня на більшій частині території України будуть грози, град і шквали 15-20 м/с.
"8 червня в Україні, крім крайнього сходу та Криму, грози, вдень в центральних та більшості південних областях в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. І рівень небезпечності, жовтий", – йдеться у повідомленні.
Що таке Укргідрометцентр?
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
Тим часом у областях уже фіксують стрімке погіршення погодних умов. Зокрема, у мережі з’явилося відео, як під час сильної зливи у Тернополі блискавка влучила прямо в житловий багатоповерховий будинок.
Дивіться відео, як блискавка в Тернополі влучила в будинок:
Також на Тернопільщині випало стільки граду, що ним аж встелена земля.
Погода в Україні – останні новини
Раніше метеоролог Ігор Кібальчич повідомляв, що в Україні зміниться погода – вдарить температура +32 і будуть сильні грози. Він розповів, якою буде погода у вихідні. У багатьох областях очікуються грозові дощі.
Також раніше повідомлялося, що в Україні оголосили штормове попередження – будуть град, шквали, грози і дощі. Синоптики попереджають про те, що пориви вітру в Україні будуть 15-20 м/с.
Нагадаємо, Україну накрила нова магнітна буря – буде неймовірно жорсткий шторм. Потужність цієї магнітної бурі раптово досягла майже 7-ми балів.
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