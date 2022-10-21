В Україні потеплішає: синоптики розповіли про різку зміну погоди

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні на цих вихідних буде радувати потеплінням. Синоптики прогнозують, що місцями пройдуть невеликі дощі.

У суботу, 22 жовтня, найтепліше буде в Івано-Франківській області. Очікується до +16.

В інших регіонах температура повітря буде відповідати календарній нормі.

У Львівській, Закарпатській, Чернівецькій та Волинській областях, а також на півдні стовпчики термометра покажуть +15.

У центрі і на заході повітря прогріється до +13, на сході і півночі - до +11. Вночі температура повітря коливатиметься від +3.

У східних, центральних і північних регіонах до +5...+6 на заході +8.

У неділю, 23 жовтня, жителі Закарпаття зможуть насолоджуватися сонячною погодою при +18...+20. В Івано-Франківській, Львівській та Вінницькій областях очікується +15...+17, але буде похмуро.

В інших західних регіонах, а також на півдні повітря прогріється до +15, на сході, півночі і в центрі — до +13.

У Київській, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Херсонській, Одеській та Миколаївській областях пройдуть невеликі дощі.

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Погода на 24 жовтня

Погода 24 жовтня буде по-справжньому золотою осінню.

У Львівській, Івано-Франківській, Одеській та Миколаївській областях синоптики прогнозують до +19, у Черкаській, Київській та Кіровоградській — до +17.

У Хмельницькій, Чернівецькій, Вінницькій та Тернопільській — до +16, у Дніпропетровській, Чернігівській та Сумській — до +15. Прохолодніше всього буде на Харківщині та Луганщині — +11...+13.

Дощі пройдуть тільки в Луганській області, на решті території країни буде хмарно з проясненнями.

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Погода в Україні взимку

Зима в Україні в 2023 році повинна бути теплою і без опадів.

Як каже кліматолог Віра Балабух, попередні кілька років зимова середньодобова температура коливалася від -5 до +5 градусів цельсія, і ця тенденція повинна зберегтися.

У той же час синоптики сайту Wisemeteo вважають, що наступна зима буде мало чим відрізнятися від попередньої. Середня температура прогнозується на рівні 0 градусів, а опади очікуються нечасто.

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