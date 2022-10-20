Україну накриє мороз -8: синоптики розповіли про дикий циклон

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні найближчими днями буде неприємною. Різке похолодання принесе в країну сильний мороз.

Як повідомляє в Facebook Чорногірський гірничо пошуково-рятувальний пост, мороз у Карпатах зафіксовано не вночі, а о 10:30 ранку.

"Станом на 10:30, 20.10.2022 р. на Піп Іван Чорногірський ясно. Вітер південний 4-5 м/с. Температура повітря -8°С", - сказано в повідомленні.

Синоптик Наталка Діденко повідомила, що з 21 жовтня на вулиці трохи потеплішає.

Втім, потеплішає не до максимально високих температур, попередила вона, однак у західних областях та на півдні температура повітря буде +10...+ 14 градусів, на решті території буде +8...+ 12 градусів.

Вночі все одно буде холодно, бо очікується, за її попередженням, від 2 морозу до 4 тепла.

У п'ятницю, 21 жовтня, в більшості областей опадів не буде, навіть виглядатиме сонце.

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"Атмосферні фронти будуть гуляти поки по Західній Європі, тільки в нічні години на сході України завтра пройде невеликий дощ", - повідомила Наталка Діденко.

У Києві 21 жовтня ні дощу, ні снігу - день з мінливим сонечком, вітер ослабне.

У найближчу ніч у Києві буде близько нуля, в околицях до 1-3 градусів морозу, протягом дня потеплішає до +10 +11 градусів.

У неділю, 23 жовтня, в Україну прийде дощовий циклон.

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Погода в Україні взимку

Зима в Україні в 2023 році повинна бути теплою і без опадів.

Як каже кліматолог Віра Балабух, попередні кілька років зимова середньодобова температура коливалася від -5 до +5 градусів цельсія, і ця тенденція повинна зберегтися.

У той же час синоптики сайту Wisemeteo вважають, що наступна зима буде мало чим відрізнятися від попередньої. Середня температура прогнозується на рівні 0 градусів, а опади очікуються нечасто.

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