В Україні відчутно похолоднішає: відома дата, коли температура різко впаде

Марія Николишин
12 листопада 2025, 13:18
406
Синоптикиня сказала, які області стануть осередком найпрохолоднішої погоди.
В Україні відчутно похолоднішає: відома дата, коли температура різко впаде
Прогноз погоди на 13 листопада / фото: УНІАН

Ви дізнаєтесь:

  • Якою буде погода у четвер
  • Коли різко похолоднішає

Погода в Україні у четвер, 13 листопада, буде хмарною, також можливі дощі. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

"У четвер прояснення чи якісь паузи у сірій листопадовій пелені можливі лише в західних областях України. На решті території - щільна хмарність, місцями невеликі дощі. Вітер західний, південно-західний, невеликий або помірний", - наголосила вона.

відео дня

За її словами, температура повітря протягом дня найвищою очікується у південній частині та на заході України, +9…+13 градусів, на решті території +7…+11 градусів.

В Україні відчутно похолоднішає: відома дата, коли температура різко впаде
Погода 13 листопада / фото: meteoprog

"Як видно з прогностичної карти температури повітря осередком найпрохолоднішої погоди завтра буде острівець Чернігівщина-Київщина-Черкащина, +5…+9 градусів", - додала синоптикиня.

В Україні відчутно похолоднішає: відома дата, коли температура різко впаде
Карта температур / фото: t.me/PohodaNatalka

Погода в Києві

У Києві 13-го листопада переважатиме хмарна погода з невеликим дощем вночі та вранці. Вдень буде без істотних опадів. Температура повітря очікується близько +6, +7 градусів.

В Україні відчутно похолоднішає: відома дата, коли температура різко впаде
Погода в Києві / фото: meteoprog

Коли в Україні похолоднішає

Діденко також розповіла, що у п'ятницю-суботу в Україні трохи потеплішає. Температура підніметься до +10…+14 градусів. Але у неділю вже відчутно похолоднішає. Температура впаде до +4…+9 градусів.

"У понеділок - знову ривок до +9…+13 градусів, щоб вже із вівторка, із 18-го листопада знову добряче - ууух!- похолоднішало", - підсумувала вона.

В Україні відчутно похолоднішає: відома дата, коли температура різко впаде
Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Якою буде зима в Україні

В прогнозі Mkweather зазначається, що зима 2025–2026 року обіцяє стати однією з найконтрастніших за останні роки.

Зокрема, метеорологи попереджають про справжню погодну гойдалку, яка охопить Україну та Європу.

Відомо, що сезон розпочнеться з м’якого, вологого грудня, а завершиться по справжньому холодним лютим з арктичними морозами.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, в Укргідрометцентрі говорили, що погода в Україні 12 листопада буде прохолодною та дощовою. У багатьох областях буде туман.

Синоптикиня Наталка Діденко розповідала, що у п’ятницю-суботу очікується короткочасне потепління до +10…+12 °C, але вже в неділю знову похолодає.

Синоптик Ігор Кібальчич заявляв, що завдяки надходженню теплої повітряної маси середземноморського походження, температурний фон протягом тижня прогнозується суттєво вищим за кліматичну норму.

Читайте також:

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

погода прогноз погоди Наталія Діденко Погода в Україні погода в Києві Погода на завтра погода на вихідні
