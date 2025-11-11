Скоро увірветься нове похолодання: українців попередили про раптове погіршення погоди

Погода у Льові буде найхолоднішою. Там температура повітря опуститься до +6 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 12 листопада / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 12 листопада

Де температура повітря опуститься до +3 градусів

Де буде сильний туман та дощі

Погода в Україні 12 листопада буде прохолодно та дощитиме. У багатьох областях буде туман. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попередила українців про те, що 12 листопада практично повсюди буде волога погода. Найсильніші дощі очікуються у західних, східних, Одеській, Вінницькій та Черкаській областях. Температура повітря підвищиться до 6-11 градусів тепла. Найтепліше буде на сході - 12-16 градусів тепла.

У п'ятницю та суботу прийде потепління. У більшості областей температура повітря підвищиться до 10-12 градусів тепла. А вже у неділю, 16 листопада, у регіони прийде похолодання. Водночас у понеділок, 17 листопада, потеплішає до +12 градусів.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 12 ноября / фото: ventusky

Погода 12 листопада

В Україні 12 листопада буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують дощі по всій Україні. У південно-східних областях буде туман. Вітер буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 3-8° тепла; вдень 5-10°, на півдні та сході 8-13°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +6

За даними meteoprog, 12 листопада в Україні буде прохолодно. Найтепліше буде в Луганській області. Там температура повітря підвищиться до +9...+15 градусів. Найнижча температура буде у Львівській та Чернігівській областях. Там температура повітря опуститься до +6...+8 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 12 ноября / фото: meteoprog

Погода 12 листопада у Києві

У Києві 12 листопада буде хмарно з проясненнями. Синоптики цей день прогнозують дощ. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області вночі 3-8° тепла, вдень 5-10°; у Києві вночі та вдень 6-8° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 12 ноября / фото: meteoprog

Нагадаємо, Главред писав, що в Україні 4 листопада буде вже прохолодно. Водночас у деяких областях затримається тепло.

Синоптикиня Наталія Діденко прогнозувала, що з 6 листопада очікується нове потепління, а за ним - сильне похолодання, з мінусовими температурами.

Тим часом метеоролог Ігор Кібальчич розповідав, що погода в Україні у перший тиждень листопада буде теплою та комфортною. Середні показники температури повітря виявляться суттєво вищими за кліматичну норму.

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

