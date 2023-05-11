Мчить потужна спека: синоптики назвали дату атаки потужного потепління в Україні

За словами начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру В'ячеслава Білика, синоптична ситуація почне поліпшуватися вже до кінця поточного тижня.

https://glavred.net/synoptic/nesetsya-moshchnaya-zhara-sinoptiki-nazvali-datu-ataki-zharishchi-v-ukraine-10469572.html Посилання скопійоване

Погода в Україні / Колаж Главред, фото pixabay

Погода в Україні найближчими днями буде теплою та весняною. Як зазначають синоптики, вже завтра 12 травня в Україні буде без дощів.

Синоптики Укргідрометцентру в Facebook прогнозують, що вдень у деяких областях очікується потепління, а вночі без заморозків.

По всій Україні 12 травня мінлива хмарність. Вітер переважно північно-східний, у західних областях південно-східний, 5-10 м/с.

відео дня

Короткочасні дощі можливі тільки в Чернігівській, Сумській, Харківській та Полтавській області. На решті території без опадів.

Температура повітря вночі буде в середньому + 2 +7 градусів, на узбережжі морів і на Закарпатті до +10. Вдень стовпчики термометрів покажуть +15 +20 градусів.

У Карпатах вночі очікується від 0 до +5 градусів, а вдень +7 +12.

У Києві буде хмарно з проясненнями, але дощів не прогнозується. Вітер переважно північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вночі буде в межах +5 +7 градусів. Вдень повітря прогріється до +18 + 20 градусів.

Карта погоди / meteoprog.com

Потепління в Україні до +25

За словами начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру В'ячеслава Білика, синоптична ситуація почне поліпшуватися вже до кінця поточного тижня.

Заморозки припиняться в четвер, також не буде морозів вночі. З 15-17 травня в Україні буде літня дощова погода. Температура повітря буде поступово підніматися: від 12-17 до 20-25 градусів тепла.

"Після 16-17 травня, починаючи з 15 травня, буде сезон літніх короткочасних дощів з грозами", - зазначив Білик, пише ТСН.

Дивіться відео про те, якою буде весна в Україні:

Погода на травень в Україні

Погода в Україні у травні буде неймовірно спекотною. Після снігу, дощів і морозу в Україну вже навесні прийде літо.

За прогнозом метеорологів сайту meteoprog.com, у травні в Києві та інших областях України очікується "літня" погода. Температура повітря переважно буде вище + 20 градусів, дощових днів очікується небагато.

Читайте також: