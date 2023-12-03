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У країну увірвався 7-бальний шторм: магнітна буря триватиме цілий тиждень

Ангеліна Підвисоцька
3 грудня 2023, 23:29
Дуже сильна і затяжна магнітна буря увірвалася в Україну 1 грудня.
магнітна буря, Сонце, погода
Україну накрила дуже сильна і затяжна магнітна буря / фото: depositphotos.com/ua

Україну накрила дуже сильна і затяжна магнітна буря. Про це повідомляє meteoagent.

Згідно з графіком магнітна буря увірвалася в країну ще 1 грудня. Тоді її потужність була на рівні майже 7-ми балів. Наступного дня сила геомагнітного шторму опустилася до 5-ти балів.

3 грудня потужність бурі знову підвищилася до 7-ми балів. Очікується, що на такому ж рівні вона буде і 4 грудня. Наступного дня шторм опуститься до 5-ти балів. 6-7 грудня потужність геомагнітного шторму опуститься до 4-х балів, після чого опуститься до мінімуму.

відео дня
магнітна буря
Україну накрила дуже сильна і затяжна магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останню добу на сонці сталися 3 спалахи класу С. Фахівці вважають, що 4 грудня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їх ймовірність становить 35%. Імовірність спалахів класу Х становить 10%.

Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 14 сонячних плям.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити при магнітній бурі

Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі й за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої й борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі й більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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