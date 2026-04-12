Дніпро прогріється: коли у місті очікувати найтепліший день тижня

Синоптики прогнозують у Дніпрі поступове потепління протягом тижня з переважно хмарною, але сухою погодою.

Опади майже не прогнозуються, а вологість коливатиметься залежно від часу доби / Фото: facebook.com/fajnemistodnipro

Коротко:

Тиждень у Дніпрі переважно хмарний

Температура +12…+17°C зростає поступово

Опадів майже не очікується

Квітень у Дніпрі продовжує відзначатися мінливою погодою. За прогнозом метеорологічного сервісу Sinoptik, протягом найближчого тижня в місті очікується поступове потепління, однак сонячні періоди й надалі чергуватимуться з тривалою хмарністю.

13 квітня

Понеділок, розпочнеться прохолодною ніччю з температурою повітря +5…+8°C. Упродовж дня небо над містом поступово затягнуть хмари, які збережуться до вечора.

Максимальна денна температура становитиме близько +12°C. Опадів у цей день не очікується, а вологість коливатиметься від 42% у денні години до 90% вранці.

Погода в Дніпрі 13 квітня / Фото: скріншот sinoptik

14 квітня

У вівторок ранок буде переважно ясним, проте вже вдень хмарність знову посилиться. Температура повітря помітно підвищиться: вночі близько +7°C, удень — до +14°C. Вітер залишатиметься помірним, із максимальною швидкістю до 4,7 м/с у денний час.

Погода в Дніпрі 14 квітня / Фото: скріншот sinoptik

15 квітня

Середа збереже подібний характер погоди. Вранці очікується ясне небо, тоді як у другій половині дня з’являться хмари, які поступово розсіються ближче до вечора.

Температура повітря залишиться стабільною: близько +9°C уночі та до +12°C удень. Ймовірність опадів незначна — до 25–27% у першій половині дня, без прогнозованого дощу.

Погода в Дніпрі 15 квітня / Фото: скріншот sinoptik

16 квітня

У четвер очікується переважно хмарна погода після короткочасного прояснення вранці. Денна температура підніметься до +13°C.

Вітер буде слабким, не перевищуючи 1,2 м/с, що зробить цей день одним із найспокійніших у тижні. Вологість залишатиметься високою, досягаючи 92% у нічний час.

Погода в Дніпрі 16 квітня / Фото: скріншот sinoptik

17 квітня

П’ятниця пройде під щільною хмарністю, яка утримається протягом усього дня. Попри це, повітря прогріється до +15°C. Опади малоймовірні, а вологість вдень становитиме близько 46%.

Погода в Дніпрі 17 квітня / Фото: скріншот sinoptik

18 квітня

У суботу очікується подальше підвищення температури — до +17°C, що стане найвищим показником тижня. Водночас небо залишатиметься затягнутим хмарами, а ймовірність опадів до вечора зросте до 29%. Вітер змінить напрямок на північний і посилиться до 4,9 м/с.

Погода в Дніпрі 18 квітня / Фото: скріншот sinoptik

19 квітня

Неділязавершить тиждень переважно хмарною, але сухою погодою. Температура дещо знизиться порівняно з попереднім днем і становитиме до +15°C удень та близько +13°C увечері. Атмосферний тиск поступово зростатиме і до кінця доби досягне 755 мм рт. ст.

Погода в Дніпрі 19 квітня / Фото: скріншот sinoptik

Загалом тиждень у Дніпрі пройде без істотних опадів, із переважно хмарною погодою та поступовим підвищенням денних температур у межах +12…+17°C.

Якою буде погода в Україні — прогноз синоптика Погода в Україні протягом тижня очікується переважно теплою, однак місцями можливі короткочасні дощі та нічні заморозки. Про це повідомляє синоптик Ігор Кібальчич. За його прогнозом, у першій половині тижня збережеться прохолодна погода, тоді як ближче до вихідних розпочнеться поступове потепління. Водночас на півдні країни у вихідні погоду може ускладнити циклон із Чорного моря: там пройдуть дощі, стане прохолодніше, а посилений поривчастий вітер додасть дискомфорту.

Як повідомляв Главред, у найближчі дні погода в Тернопільській області залишатиметься переважно хмарною, місцями можливі невеликі дощі. Водночас із вівторка очікується поступове підвищення температури.

Крім того, погода в Україні протягом тижня буде теплою. Очікуються короткочасні дощі та заморозки вночі.

Нагадаємо, що раніше синоптики попередили про зміну погоди. У Рівненській області погода залишиться відносно теплою і без значних опадів.

Про ресурс: Sinoptik Sinoptik.ua — один з найпопулярніших погодних сайтів в Україні, що надає прогнози погоди для всіх населених пунктів країни та тисяч міст світу. Сайт охоплює понад 29 800 населених пунктів України та понад 100 тисяч міст по всьому світу. Прогнози погоди Sinoptik отримує від фінської метеослужби Foreca, а дані про поточну погоду — від Українського гідрометцентру. Українська версія сайту була запущена в 2010 році. На сайті можна знайти погодинний прогноз, прогноз на 7–10 днів, дані про температуру, опади, вітер, тиск, а також погодні карти та радари.

