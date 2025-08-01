Дощі з грозами накриють кілька областей: де будуть сильні опади

Якою буде погода в Україні у вихідні, 2 і 3 серпня – про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.

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Погода в Україні - дощі з грозами накриють кілька областей/ фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода в Україні у вихідні, 2 і 3 серпня

Де будуть йти дощі з грозами

Чи зміниться температура повітря

Погода в Україні у вихідні, 2 і 3 серпня, суттєво не зміниться у порівнянні з нинішньою.

Денні температури повітря становитимуть +25…+28 градусів, на півдні та сході очікується +30…+33, в неділю у південній частині місцями +33…+35 градусів. Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.

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Вона зазначила, що у більшості областей опади малоймовірні.

"Винятки: можливі дощі з грозами завтра на Рівненщині та в Карпатах. У неділю – є ймовірність грозових окремих дощів на сході, Дніпропетровщині, Запоріжжі, Полтавщині", – повідомила синоптикиня.

Також вона розповіла, якою буде погода у вихідні в столиці України. Синоптикиня зазначила, що у Києві перші серпневі вихідні будуть сухими сонячними і теплими, очікується +26…+28 градусів.

Погода в Україні 2 серпня/ meteoprog

Погода в Україні 3 серпня/ meteoprog

Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Наталія Діденко/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що температура впаде до +11 – українцям оголосили про серйозні зміни в погоді. У низці областей очікуються дощі. Синоптик розповів, де будуть опади і якою буде температура повітря у вихідні.

Як раніше повідомляв Главред, сильне похолодання йде в Україну – стало відомо, де влупить +10 та литимуть дощі. Погода у Чернігові буде найпрохолоднішою. Там вдень температура повітря опуститься до +19 градусів.

Також раніше повідомлялося, що погода в Україні різко зміниться – синоптик назвала дату. Коли в Україні потеплішає і пройдуть дощі, розповіла Наталія Птуха.

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Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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