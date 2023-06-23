Різко похолодає: в Україну мчить ураган та град

У західних областях України температура повітря підніметься до +19 + 24 градусів.

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Погода в Україні / Колаж Главред, фото pixabay

Погода в Україні найближчими днями різко зіпсується. Як повідомляють синоптики, в Україну прийде похолодання, дощі, град і ураган.

В Укргідрометцентрі зазначають, що з 24 по 25 червня буде лити дощ. При цьому вдень очікується спека до +32 градусів.

Найближчої доби в західних областях очікуються помірні, а вночі - значні дощі з грозами. Місцями можливі град і шквали до 15-20 м/с. на решті території вночі буде переважно без опадів.

відео дня

Однак вдень синоптики прогнозують короткочасні дощі, місцями грози. Також в окремих районах очікуються пориви вітру до 15-20 м/сек, тільки в південній частині буде без опадів.

Температура повітря вночі становитиме + 15 +20 градусів, а вдень +27 + 32. При цьому в західних областях температура повітря підніметься до +19 +24 градусів.

25 і 26 червня в Україні збережеться нестійка погода: вночі місцями, а днемповсеместно прогнозуються грозові дощі.

У понеділок у західних областях буде без опадів.

Температура повітря вночі становитиме +15 +20 градусів, а в західних областях + 11 + 16. При цьому вдень в Україні буде +21 +26 градусів, а на півдні і сході +25 +30.

Коли в Україні похолодає

За даними синоптиків, похолодання в Україні буде з 26 червня. Температура повітря різко знизиться до +19 градусів.

Карта похолодання в Україні / meteoprog

Погода на липень і серпень в Україні

Погода в Україні найближчим часом буде неймовірно спекотною. Липень і серпень буде припікати і "радувати" своєю спекою.

"Температура липня буде на 1-1,5 градуса вище норми, а в серпні середньомісячна температура може бути на 2 градуси вище. Таке загальне спостереження по всій території країни. Для кожного регіону потрібно дивитися окремо на декаду вперед", - повідомила синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха.

За даними синоптиків, аномально високі температури будуть в середині місяця - стовпчики градусника піднімуться до позначки 37. Це, ймовірно, стане рекордом цього літа.

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