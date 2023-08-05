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Вжарить 40-градусне пекло: у деякі регіони України повертаються дощі

Ангеліна Підвисоцька
5 серпня 2023, 19:59 оновлено 5 серпня, 20:08
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Найспекотніше 6 серпня буде на території центральних та південних областей.
Вжарить 40-градусне пекло: у деякі регіони України повертаються дощі
Прогноз погоди в Україні на 6 серпня / фото: pexels

Погода в Україні 6 серпня стане нестерпною. Температура повітря різко підвищиться. У цей день майже не очікується опадів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Погода на 6 серпня

За даними Укргідрометцентру, у цей день в західних областях очікуються короткочасні дощі. Погода буде мінлива, можливі грози.

"Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, вдень в Україні місцями пориви, в західних областях подекуди град і шквали 15-20 м/с. Температура вночі 19-24°; вдень 31-36°, у південній частині, східних та місцями центральних областях до 38°, на Закарпатті й Прикарпатті 23-28°", - йдеться у повідомленні.

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погода 6 августа
Прогноз погоди в Україні на 6 серпня / фото: meteoprog

В Україні вдарить +40

Синоптики з meteoprog попереджають про те, що вже зовсім скоро Україну "смажитиме". 6 серпня температура повітря підвищиться до +40 градусів тепла.

Найспекотніше в цей день буде у Дніпропетровській області. З різницею в декілька градусів така ж погода триматиметься на території північних, центральних, південних та східних областей.

погода 6 августа
Прогноз погоди в Україні на 6 серпня / фото: meteoprog

Трохи прохолодніше буде на території західних областей. Там температура повітря буде на рівні 28-30 градусів тепла. У Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях буде 28 градусів тепла.

погода 6 августа
Прогноз погоди в Україні на 6 серпня / фото: ventusky

Погода 6 серпня у Києві

У Києві 6 серпня опадів не прогнозують. Температура повітря вночі буде 19-24 градуси тепла, а вдень підвищиться до 35-37 градусів тепла.

"Суха спекотна погода. Вітер південно-східний 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с", - повідомляє Укргідрометцентр.

Погода на серпень в Україні

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Києві влітку 2023. Виявилось, що серпень у столиці буде найхолоднішим з трьох літніх місяців. Максимальна температура повітря вдень складе +28 градусів, а мінімальна температура в столиці вночі - 13 градусів. Найтеплішим днем серпня стане 21 число, а найхолоднішим – 14 серпня.

Пізніше синоптики розказали, якою буде погода в останній місяць літа. В перші дні серпня (1-2 числа) переважатиме поле високого тиску. Опадів у цей період не очікується, розпочнеться справжня спека.

В Укргідрометцентрі повідомили, що у серпні буде справжня холодина, не слід очікувати спекотної погоди. Середні місячна температура очікується всього 20-25 градусів тепла.

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