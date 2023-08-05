Вдарив майже 8-бальний шторм: Україну накрила найсильніша магнітна буря

Найпотужніша магнітна буря накрила Україну. На країну обрушився відразу майже 8-бальний сонячний шторм. Про це повідомляє meteoagent.
Ще вчора, 4 серпня, потужність магнітної бурі була майже 6 балів, тоді очікувалося, що 5 серпня потужність бурі буде такою ж. Однак цього не сталося і магнітна буря посилилася до майже 8 балів, що робить її найсильнішою в цьому місяці.
За прогнозом експертів, буря стане слабшою вже завтра, 6 серпня - 4 бали. Проте вже наступного дня її потужність знову підвищиться до майже 6 балів і лише потім піде на спад.
Що відбувається з людиною під час магнітної бурі
Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:
- головний біль,
- запаморочення,
- нудота,
- біль у серці,
- слабкість і сонливість,
- біль у спині та суглобах,
- підвищений тиск,
- загострення хронічних захворювань.
Що робити при магнітній бурі
Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі і за кілька днів до неї.
Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої і борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.
Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі і більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.
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