Вдарив майже 8-бальний шторм: Україну накрила найсильніша магнітна буря

Магнітна буря в Україні затягується. Вона триватиме ще мінімум 3 дні.

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Потужна магнітна буря накрила Україну / фото: pexels

Найпотужніша магнітна буря накрила Україну. На країну обрушився відразу майже 8-бальний сонячний шторм. Про це повідомляє meteoagent.

Ще вчора, 4 серпня, потужність магнітної бурі була майже 6 балів, тоді очікувалося, що 5 серпня потужність бурі буде такою ж. Однак цього не сталося і магнітна буря посилилася до майже 8 балів, що робить її найсильнішою в цьому місяці.

За прогнозом експертів, буря стане слабшою вже завтра, 6 серпня - 4 бали. Проте вже наступного дня її потужність знову підвищиться до майже 6 балів і лише потім піде на спад.

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Україну накрила потужна магнітна буря / фото: meteoagent

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

головний біль,

запаморочення,

нудота,

біль у серці,

слабкість і сонливість,

біль у спині та суглобах,

підвищений тиск,

загострення хронічних захворювань.

Що робити при магнітній бурі

Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі і за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої і борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі і більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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