Унікальна ситуація: в Україні зміниться дощова погода, названо дату

Після затяжних дощів у західній частині країни погода неочікувано зміниться на суху.

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Після дощів прогноз погоди неочікувано змінився / Фото: pixabay

Погода в Україні 17 вересня може дещо здивувати, адже протягом усього дня опади не передбачаються у всіх регіонах країни. Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Короткочасні дощі, чи грози можуть бути тільки місцями у Закарпатській та Одеській областях. По всій Україні передбачається мінлива хмарність та вітер 7-12 м/с.

Температура повітря на Заході коливатиметься від +18 до +24 градусів, а у східних областях буде дещо тепліше - від +23 до +27 градусів. Вночі зберігатиметься середня температура +14+19 градусів.

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Погода в Україні 17 вересня / фото: Український гідрометеорологічний центр

У Києві 17 вересня прогнозується температура +15+17 градусів вночі та +24+26 градусів вдень. У області вночі від +14 до +19, вдень в межах +22+27 градусів тепла.

Український гідрометеорологічний центр попередив також про пожежну небезпеку в Україні протягом 17-19 вересня у більшості північних, центральних, південних та Харківській областях.

Пожежна небезпека в Україні 19 вересня / фото: Український гідрометеорологічний центр

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні - що відомо

Нагадаємо, що погода в Україні 16 вересня місцями прохолодна та дощова, особливо у західних регіонах та Одеській області. У багатьох областях сильні пориви вітру.

Раніше повідомлялося, що упродовж тижня, з 16 по 22 вересня, погода буде здебільшого сухою і малохмарною. У першій половині тижня погодні умови диктуватимуть антициклони, тому у деяких областях буде не лише аномально тепла, а й подекуди дуже спекотна погода.

Напередодні завідувачка відділу метеорологічних прогнозів Наталія Голеня зробила прогноз погоди на осінь. У вересні 2024 року в Україні може зберегтися метеорологічне літо з температурою до +38°C.

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