Унікальна ситуація: в Україні зміниться дощова погода, названо дату

Погода в Україні 17 вересня може дещо здивувати, адже протягом усього дня опади не передбачаються у всіх регіонах країни. Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.
Короткочасні дощі, чи грози можуть бути тільки місцями у Закарпатській та Одеській областях. По всій Україні передбачається мінлива хмарність та вітер 7-12 м/с.
Температура повітря на Заході коливатиметься від +18 до +24 градусів, а у східних областях буде дещо тепліше - від +23 до +27 градусів. Вночі зберігатиметься середня температура +14+19 градусів.
У Києві 17 вересня прогнозується температура +15+17 градусів вночі та +24+26 градусів вдень. У області вночі від +14 до +19, вдень в межах +22+27 градусів тепла.
Український гідрометеорологічний центр попередив також про пожежну небезпеку в Україні протягом 17-19 вересня у більшості північних, центральних, південних та Харківській областях.
Що таке Укргідрометцентр?
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
Погода в Україні - що відомо
Нагадаємо, що погода в Україні 16 вересня місцями прохолодна та дощова, особливо у західних регіонах та Одеській області. У багатьох областях сильні пориви вітру.
Раніше повідомлялося, що упродовж тижня, з 16 по 22 вересня, погода буде здебільшого сухою і малохмарною. У першій половині тижня погодні умови диктуватимуть антициклони, тому у деяких областях буде не лише аномально тепла, а й подекуди дуже спекотна погода.
Напередодні завідувачка відділу метеорологічних прогнозів Наталія Голеня зробила прогноз погоди на осінь. У вересні 2024 року в Україні може зберегтися метеорологічне літо з температурою до +38°C.
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