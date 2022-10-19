Україну завалить снігом і різко вдарить мороз: синоптики попередили про сильний холод

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні різко зміниться. У країну прийде похолодання, в деяких областях пройде мокрий сніг.

Як зазначають в Укргідрометцентрі, 20 жовтня прогнозується невеликий дощ у східній частині країни.

При цьому вночі в північних областях і в Карпатах місцями очікується мокрий сніг. Лише в Одеській, Миколаївській та західних областях без опадів.

Згідно з прогнозами синоптиків, вдень температура повітря в Україні коливатиметься від 5 до 10 градусів вище нуля. У Закарпатті - до + 12, а в південній частині країни денна температура підвищиться до +9...+ 14 градусів.

Вночі стовпчик термометра покаже від 0 до +5, у південній частині +4...+9.

У четвер, 20 жовтня, по всій території України очікується похолодання, в деяких регіонах синоптики прогнозують мокрий сніг.

На більшій частині території України стовпчик термометра вночі знизиться до 0 ... -5 градусів цельсія. Вдень очікується незначне потепління.

У південних регіонах нашої країни вночі температура триматиметься на рівні +4 ... + 9 градусів тепла. Вдень очікується від +9 до +14 градусів.

У Закарпатській області погода завтра буде теплішою, ніж на решті території України. Термометр вдень покаже +5 ... +12 градусів.

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Як повідомляє синоптик Наталка Діденко, на півночі України та в Карпатах вночі очікують мокрий сніг.

По всій території нашої країни-невеликі дощі, які в Східному регіоні перейдуть в помірні.

Вітер північно-західний з поривами 7-12 м/сек. Вранці та вдень місцями очікують пориви до 15-20 м/сек.

За її словами, мокрий сніг 20 жовтня спостерігатимуть жителі Полтавської, Дніпропетровської та Черкаської областей.

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Погода в Україні взимку

Зима в Україні в 2023 році повинна бути теплою і без опадів.

Як каже кліматолог Віра Балабух, попередні кілька років зимова середньодобова температура коливалася від -5 до +5 градусів цельсія, і ця тенденція повинна зберегтися.

У той же час синоптики сайту Wisemeteo вважають, що наступна зима буде мало чим відрізнятися від попередньої. Середня температура прогнозується на рівні 0 градусів, а опади очікуються нечасто.

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